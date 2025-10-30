Cae en Dos Hermanas un servicio de 'tele-polen' que repartía hachís en moto eléctrica

La Policía Nacional ha desmantelado en Dos Hermanas un punto de venta de droga en la modalidad conocida como tele-polen, un sistema de distribución de hachís a domicilio mediante motocicleta eléctrica. En la operación, los agentes detuvieron a tres personas y descubrieron un ocultamiento de dinero en una oquedad detrás de un enchufe, además de intervenir droga, dinero en efectivo y vehículos usados para la venta.

Venta móvil de hachís en zonas de ocio

La Policía Nacional de la Comisaría Local de Dos Hermanas ha detenido a tres personas dedicadas a la venta y preparación de sustancias estupefacientes.

La presente investigación tiene su origen en las informaciones recibidas por los agentes, la cual apuntaba a un individuo que utilizaba una motocicleta para repartir dosis de hachís en todo el término de Dos Hermanas, desplazándose a demanda de “sus consumidores”.

A raíz de estas informaciones y una vez comprobadas por los agentes especializados en dicha materia, se abrió la correspondiente investigación para lograr la detención de los implicados.

Un individuo en motocicleta frecuentaba zonas de ocio y parques

Las informaciones recibidas eran que un individuo con una motocicleta eléctrica se dedicaba a frecuentar las zonas de ocio y parques repartiendo dosis de hachís, facilitando así a los consumidores un servicio directo, para que estos no tuvieran que desplazarse a fin de adquirir este tipo de sustancia; dificultando de ese modo su localización, puesto que durante todo el día se encontraba permanentemente dando vueltas por toda la localidad nazarena repartiendo esta sustancia estupefaciente.

Durante la investigación se pudo observar como el investigado salía del domicilio en motocicleta, acudía a zonas de ocio de esta localidad y diversas calles de Dos Hermanas, realizaba contactos con hombres y mujeres durante breves instantes y se marchaba, verificando así que las informaciones iniciales eran ciertas.

Registro domiciliario y hallazgos

Al finalizar la investigación se observó que el objetivo principal realizaba paradas en su vivienda para reponer la droga que vendía, motivo por el que los agentes solicitaron el correspondiente mandamiento de entrada y registro, dando como resultado la aprehensión de 275 gramos de hachís, 1,05 gramos de marihuana, 7.250 euros en efectivo, una motocicleta eléctrica y un teléfono móvil.

Durante el registro, los investigadores encontraron un sistema de ocultación del dinero dentro de una oquedad practicada detrás de un enchufe de corriente en la pared, un método utilizado para evadir controles policiales.

Finalmente se ha procedido a la detención del principal investigado, así como de las personas que se encontraban en el domicilio, pasando a disposición judicial los tres detenidos, quedando dos de los implicados en libertad con cargos.