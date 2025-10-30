Un catalán se muda a Sevilla y no puede creer la diferencia de precios que encuentra: "La compra cuesta 15 euros menos a la semana"

Cada vez son más los ciudadanos que deciden trasladarse desde su lugar de residencia hasta Andalucía en busca de unas mejores condiciones climáticas, sociales y económicas. Es lo que le ocurrió a Pablo, un ingeniero informático de 35 años natural de Barcelona que decidió mudarse a Sevilla hace seis meses para vivir con "menos presión económica" y que asegura que no se arrepiente de esta drástica decisión porque ha notado el descenso de precios desde el primer momento.

"En Barcelona pagaba 1.000 euros por un piso de una habitación en el Eixample. En Sevilla, tengo un apartamento similar por 650 euros. Y la compra semanal, que allí me salía por unos 70, aquí ronda los 55", ha asegurado el joven a 'El Español', donde ha afirmado que ha podido realizar este cambio porque trabaja en remoto, por lo que cuenta con el mismo salario que el que recibía en Barcelona, pero con gastos inferiores. "Con el mismo sueldo tengo más margen, ahorro más y salgo más a menudo sin preocuparme tanto", ha señalado.

Los beneficios económicos de Sevilla sobre Barcelona

Una diferencia económica que percibe en todas las actividades de su día a día, como cuando acude al supermercado a hacer la compra, donde ha descubierto que "en Andalucía la compra cuesta unos 15 euros menos a la semana". Sin embargo, no todos los productos son más baratos en Sevilla que en Barcelona, sino que la carne y el pescado tienen un precio similar, mientras que la fruta, la verdura y los lácteos "están más baratos".

Turistas en Sevilla / Jorge Jiménez

A este ahorro se suman los gastos fijos de luz y agua que tiene que asumir cada mes, que ha afirmado que también son menores que en su ciudad de nacimiento: "No tiene comparación. En invierno gastaba mucho más en calefacción, aquí casi no la pongo".

Esta decisión no fue fruto de un día, sino que estuvo sopesándolo durante un tiempo hasta que vio claro que la mejora económica que iba a disfrutar en Andalucía no se la daría Barcelona: "Hice cuentas antes de venir. Entre el alquiler, la comida y los gastos básicos, aquí se vive con menos presión económica", ha añadido.

El clima y la calidad de vida, otro de los aspectos de Sevilla que adora este catalán

Pero para Pablo, este cambio no solo ha sido beneficioso económicamente, sino también para su calidad de vida y el ritmo que debe seguir: "No es solo el clima, es que todo parece más fácil. En Barcelona perdía mucho tiempo en transporte y el día se me iba en desplazamientos y colas. Aquí llego a todo sin correr".

A pesar de haber encontrado en Sevilla su nuevo hogar, aún existen aspectos de Barcelona que añora, como su "oferta cultural y la variedad de servicios, que es enorme". Pero, a pesar de ello, tiene claro que mantendrá su residencia en Sevilla porque en lo cotidiano, "es más cómoda". "Sevilla me ofrece lo que buscaba: una buena ciudad, menos gastos y más tranquilidad", ha recalcado.