Temporal
Comienza la reapertura de los parques de Sevilla tras la mejora del temporal
Emasesa cifró en 115 litros por metro cuadrado lo recogido en la ciudad desde la medianoche y hasta las 15:00 horas, llegando a los 25 litros por metro cuadrado en una hora
El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la “desescalada” del Plan Territorial de Emergencias a la fase de Preemergencia, lo que permitirá, tras la inspección de los técnicos, la reapertura progresiva de parques e instalaciones deportivas municipales.
Activación por avisos de Aemet
Así lo ha anunciado el Consistorio en sus redes sociales, a través de Emergencias Sevilla. Este miércoles, el Gobierno local activó dicho Plan Territorial de Emergencias ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantenía un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.
El Servicios de Emergencias 112 gestionó más de 700 incidencias por el temporal en la provincia, la mayoría de ellas registradas en la capital y en las horas centrales del día, con varios cortes de carretera. La lluvia provocó en la ciudad un caos de tráfico sin precedentes, con numerosas calles y túneles anegados, semáforos apagados, clases suspendidas y trenes detenidos en las estaciones. Fibes, que albergaba el Salón del Motor, cerró sus puertas al público.
Datos de lluvia y capacidad de drenaje
No en vano, en Sevilla capital, Emasesa cifró en 115 litros por metro cuadrado lo recogido en la ciudad desde la medianoche y hasta las 15:00 horas, llegando a los 25 litros por metro cuadrado en una hora en algunos momentos de la mañana. Esta cantidad de agua provocó que todos los tanques de tormenta de la ciudad se hayan llenado.
Al respecto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, informa este jueves, a las 11,30 horas, sobre los efectos de las recientes lluvias en Sevilla.
