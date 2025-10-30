Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal

Comienza la reapertura de los parques de Sevilla tras la mejora del temporal

Emasesa cifró en 115 litros por metro cuadrado lo recogido en la ciudad desde la medianoche y hasta las 15:00 horas, llegando a los 25 litros por metro cuadrado en una hora

Un hombre pasea a su perro junto a uno de los parques de la ciudad, cerrado por los avisos de fuertes lluvias y vientos.

Un hombre pasea a su perro junto a uno de los parques de la ciudad, cerrado por los avisos de fuertes lluvias y vientos. / FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

El Correo

El Correo

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la “desescalada” del Plan Territorial de Emergencias a la fase de Preemergencia, lo que permitirá, tras la inspección de los técnicos, la reapertura progresiva de parques e instalaciones deportivas municipales.

Activación por avisos de Aemet

Así lo ha anunciado el Consistorio en sus redes sociales, a través de Emergencias Sevilla. Este miércoles, el Gobierno local activó dicho Plan Territorial de Emergencias ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantenía un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

El Servicios de Emergencias 112 gestionó más de 700 incidencias por el temporal en la provincia, la mayoría de ellas registradas en la capital y en las horas centrales del día, con varios cortes de carretera. La lluvia provocó en la ciudad un caos de tráfico sin precedentes, con numerosas calles y túneles anegados, semáforos apagados, clases suspendidas y trenes detenidos en las estaciones. Fibes, que albergaba el Salón del Motor, cerró sus puertas al público.

Datos de lluvia y capacidad de drenaje

No en vano, en Sevilla capital, Emasesa cifró en 115 litros por metro cuadrado lo recogido en la ciudad desde la medianoche y hasta las 15:00 horas, llegando a los 25 litros por metro cuadrado en una hora en algunos momentos de la mañana. Esta cantidad de agua provocó que todos los tanques de tormenta de la ciudad se hayan llenado.

Al respecto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, informa este jueves, a las 11,30 horas, sobre los efectos de las recientes lluvias en Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus
  2. Cinco exposiciones gratis para visitar este fin de semana en Sevilla
  3. La línea 3 de metro que pudo ser: por la avenida Manuel Siurot, en La Palmera en superficie o Bellavista bajo tierra
  4. Las lluvias dejan una docena de incidencias en la provincia de Sevilla en la tarde de este domingo
  5. Triana 'hace justicia' a una de sus artistas más ilustres e inaugura los Jardines María Jiménez
  6. Colegios a 40 grados: en qué momento se pueden llegar a suspender las clases en Sevilla
  7. El secreto mejor guardado de la Plaza de España de Sevilla: sus farolas están alineadas para simular constelaciones
  8. La caída del muro de Polígono Sur: las nuevas VPO de Hytasa acabarán con la barrera que separa dos barrios de Sevilla

Los Remedios estrenará el jardín de Las Cigarreras en 2026: oficinas, comercios, una zona verde y un parking junto al río

Los Remedios estrenará el jardín de Las Cigarreras en 2026: oficinas, comercios, una zona verde y un parking junto al río

El alcalde culpa a Aemet por no decretar alerta roja: "Debe estar todo el año operativa, no solo en Semana Santa"

El alcalde culpa a Aemet por no decretar alerta roja: "Debe estar todo el año operativa, no solo en Semana Santa"

Las AMPA de Sevilla reprochan a la Junta que no cancelara las clases durante el temporal: "Es intolerable"

Las AMPA de Sevilla reprochan a la Junta que no cancelara las clases durante el temporal: "Es intolerable"

El Salón del Motor de Sevilla retrasa de nuevo su apertura por una avería eléctrica

El Salón del Motor de Sevilla retrasa de nuevo su apertura por una avería eléctrica

Dos detenidos en Sevilla con 10 kilos de hachís escondidos en un compartimento secreto del coche

Dos detenidos en Sevilla con 10 kilos de hachís escondidos en un compartimento secreto del coche

La Feria del Libro de Sevilla recupera su pulso tras la alerta naranja y encara un cierre repleto de actividades

La Feria del Libro de Sevilla recupera su pulso tras la alerta naranja y encara un cierre repleto de actividades

Comienza la reapertura de los parques de Sevilla tras la mejora del temporal

Comienza la reapertura de los parques de Sevilla tras la mejora del temporal

Esta es la única provincia andaluza que no tiene su propio banco en la Plaza de España de Sevilla: y es por un curioso motivo

Esta es la única provincia andaluza que no tiene su propio banco en la Plaza de España de Sevilla: y es por un curioso motivo
Tracking Pixel Contents