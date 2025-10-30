Dos detenidos en Sevilla con 10 kilos de hachís escondidos en un compartimento secreto del coche

La Policía Nacional ha interceptado en la autovía un vehículo con 10 kilos de hachís ocultos en una caleta hidráulica, un sofisticado compartimento secreto integrado en la estructura del coche que permitía transportar droga sin ser detectada. La operación Trunk, desarrollada entre Algeciras y Sevilla, se ha saldado con la detención de los dos ocupantes del vehículo, para los que la Autoridad Judicial ha decretado su ingreso en prisión, además de realizar registros domiciliarios en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.

Intervención en la autovía

Agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas de Sevilla y en el seno de la operación Trunk, dirigida a detectar transportistas de droga que operan entre Algeciras y la provincia de Sevilla, detectaron una posible entrega de sustancias estupefacientes en la localidad de Algeciras, interceptando este vehículo con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Una vez interceptado el vehículo, durante la correspondiente inspección del mismo, encontraron en una caleta hidráulica 10 kilogramos de hachís.

Qué es una 'caleta'

La caleta es un espacio oculto y mecanizado que los narcotraficantes utilizan para esconder droga, dinero o armas. En este caso, el sistema contaba con una apertura hidráulica que se activaba mediante un mecanismo oculto, lo que hacía prácticamente imposible su detección en un control rutinario.

Registros, material intervenido y prisión para los detenidos

Tras la detención de los dos ocupantes del vehículo, los investigadores realizaron registros domiciliarios en sus viviendas de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, donde hallaron una escopeta en perfecto estado y munición, un cultivo de marihuana con secadero, restos de fardos de hachís, equipos de transmisión, un dron y varios teléfonos móviles. Estos hallazgos confirman la alta tecnificación del grupo y su vinculación con redes de narcotráfico profesional.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, decretándose prisión para ambos.