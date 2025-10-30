El Tiempo en Sevilla
A qué horas lloverá hoy jueves en Sevilla: esta es la previsión de Aemet
La probabilidad de lluvias baja en picado en la capital tras el caos del miércoles
Tras el caos producido por la borrasca este miércoles en Sevilla que ha dejado media ciudad anegada, el panorama cambia por completo hoy jueves. La jornada será de mucha más tranquilidad y con muy pocas probabilidades de lluvia en la capital, según informa Aemet.
Este jueves se esperan en la provincia de Sevilla cielos muy nubosos, con nieblas matinales. Las temperaturas mínimas estarán en descenso, entre 13 y 14 grados; y las máximas en ascenso, entre 24 y 25. En cuanto a los vientos, serán flojos de componente oeste. Todo dentro de una previsión sin alertas de ningún tipo.
A qué horas lloverá en Sevilla
Cómo decimos las probabilidad de lluvias es muy baja pero existe: la primera hora de 00 a 01.00 horas de la madrugada había un 35%; ya después baja en picado al 0% hasta las 07.00 horas; después sube al 5% de probabilidad de precipitaciones hasta las 13.00 horas; y ya de ahí en adelante baja al 0%. Todo en un panorama nuboso en la capital.
Recordemos que a nivel andaluz este jueves solo hay una alerta por oleaje en Almería hasta las 08.00 horas de la mañana. Se esperan en general cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas en el área del Estrecho y en las sierras orientales, donde pueden ser localmente intensas de madrugada. Brumas y nieblas matinales en la vertiente atlántica.
- Vuelven las lluvias a Sevilla este domingo: avisos amarillos en tres provincias de Andalucía
- Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
- Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
- Así es la joya arquitectónica de Sevilla que fue diseñada por el arquitecto de la Mezquita de Casablanca: se puede visitar gratis
- Hilton ya tiene luz verde para la construcción de su nuevo hotel de lujo en Viapol y estará acabado en 2027
- Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal
- Las lluvias dejan una docena de incidencias en la provincia de Sevilla en la tarde de este domingo
- La línea 3 de metro que pudo ser: por la avenida Manuel Siurot, en La Palmera en superficie o Bellavista bajo tierra