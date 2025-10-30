A qué horas lloverá hoy jueves en Sevilla: esta es la previsión de Aemet

Tras el caos producido por la borrasca este miércoles en Sevilla que ha dejado media ciudad anegada, el panorama cambia por completo hoy jueves. La jornada será de mucha más tranquilidad y con muy pocas probabilidades de lluvia en la capital, según informa Aemet.

Este jueves se esperan en la provincia de Sevilla cielos muy nubosos, con nieblas matinales. Las temperaturas mínimas estarán en descenso, entre 13 y 14 grados; y las máximas en ascenso, entre 24 y 25. En cuanto a los vientos, serán flojos de componente oeste. Todo dentro de una previsión sin alertas de ningún tipo.

A qué horas lloverá en Sevilla

Cómo decimos las probabilidad de lluvias es muy baja pero existe: la primera hora de 00 a 01.00 horas de la madrugada había un 35%; ya después baja en picado al 0% hasta las 07.00 horas; después sube al 5% de probabilidad de precipitaciones hasta las 13.00 horas; y ya de ahí en adelante baja al 0%. Todo en un panorama nuboso en la capital.

Recordemos que a nivel andaluz este jueves solo hay una alerta por oleaje en Almería hasta las 08.00 horas de la mañana. Se esperan en general cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas en el área del Estrecho y en las sierras orientales, donde pueden ser localmente intensas de madrugada. Brumas y nieblas matinales en la vertiente atlántica.