Metro de Sevilla
Una incidencia técnica provoca retrasos en la Línea 1 del Metro de Sevilla
La empresa comunicó que la incidencia había sido resuelta una hora después y que las frecuencias de paso se irían recuperando progresivamente
El Metro de Sevilla ha registrado este jueves por la mañana importantes demoras en el servicio de la Línea 1 debido a una incidencia técnica ocurrida entre las estaciones de San Juan Bajo y Blas Infante.
Según informó la propia compañía a través de su cuenta oficial en X a las 7:31 horas, un tren quedó detenido en ese tramo, lo que afectó a la circulación y provocó retrasos en ambas direcciones durante la hora punta.
Cerca de una hora después, la empresa comunicó que la incidencia había sido resuelta y que las frecuencias de paso se irían recuperando progresivamente, pidiendo disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.
El incidente se produjo en plena franja de mayor afluencia de viajeros, lo que ocasionó aglomeraciones en andenes y paradas, especialmente en las estaciones de Gran Plaza y San Bernardo.
