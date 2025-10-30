Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Metro de Sevilla

Una incidencia técnica provoca retrasos en la Línea 1 del Metro de Sevilla

La empresa comunicó que la incidencia había sido resuelta una hora después y que las frecuencias de paso se irían recuperando progresivamente

Estación de metro del Prado de San Sebastián

Estación de metro del Prado de San Sebastián / María José López - Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

El Metro de Sevilla ha registrado este jueves por la mañana importantes demoras en el servicio de la Línea 1 debido a una incidencia técnica ocurrida entre las estaciones de San Juan Bajo y Blas Infante.

Según informó la propia compañía a través de su cuenta oficial en X a las 7:31 horas, un tren quedó detenido en ese tramo, lo que afectó a la circulación y provocó retrasos en ambas direcciones durante la hora punta.

Cerca de una hora después, la empresa comunicó que la incidencia había sido resuelta y que las frecuencias de paso se irían recuperando progresivamente, pidiendo disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.

El incidente se produjo en plena franja de mayor afluencia de viajeros, lo que ocasionó aglomeraciones en andenes y paradas, especialmente en las estaciones de Gran Plaza y San Bernardo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
  2. Las nuevas 773 VPO en Sevilla Este y Alcosa se ofertarán en alquiler asequible y no se podrán vender durante 20 años
  3. Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
  4. Sevilla sufre la mayor tromba de agua desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado
  5. Hilton ya tiene luz verde para la construcción de su nuevo hotel de lujo en Viapol y estará acabado en 2027
  6. Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal
  7. Los pueblos de Andalucía donde más ha llovido: Cazalla de la Sierra encabeza las lluvias con casi 90 litros por metro cuadrado
  8. La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus

Esta es la única provincia andaluza que no tiene su propio banco en la Plaza de España de Sevilla: y es por un curioso motivo

Esta es la única provincia andaluza que no tiene su propio banco en la Plaza de España de Sevilla: y es por un curioso motivo

Una incidencia técnica provoca retrasos en la Línea 1 del Metro de Sevilla

Una incidencia técnica provoca retrasos en la Línea 1 del Metro de Sevilla

Renfe restablece los Cercanías de Sevilla y mantiene sin servicio la Media Distancia entre Sevilla, Huelva y Cádiz

Renfe restablece los Cercanías de Sevilla y mantiene sin servicio la Media Distancia entre Sevilla, Huelva y Cádiz

El alcalde pide que el metro sea subterráneo en Bellavista y reducir plazos para no esperar hasta 2040

El alcalde pide que el metro sea subterráneo en Bellavista y reducir plazos para no esperar hasta 2040

El Ayuntamiento instalará 31 nuevos edificios modulares sostenibles en los centros deportivos municipales, con una inversión de 2,2 millones

El Ayuntamiento instalará 31 nuevos edificios modulares sostenibles en los centros deportivos municipales, con una inversión de 2,2 millones

A qué horas lloverá hoy jueves en Sevilla: esta es la previsión de Aemet

A qué horas lloverá hoy jueves en Sevilla: esta es la previsión de Aemet

El metro recibirá 200 millones en 2026 para las obras de la línea 3 y redactar el proyecto de la línea 2 desde Sevilla Este

El metro recibirá 200 millones en 2026 para las obras de la línea 3 y redactar el proyecto de la línea 2 desde Sevilla Este

La tromba de agua histórica que sumió a Sevilla en un caos: 115 litros por metro cuadrado sin aviso rojo

La tromba de agua histórica que sumió a Sevilla en un caos: 115 litros por metro cuadrado sin aviso rojo
Tracking Pixel Contents