El alcalde pide que el metro sea subterráneo en Bellavista y reducir plazos para no esperar hasta 2040

Todavía hay opciones de que la línea 3 de metro pueda atravesar Bellavista en subterráneo. Esta alternativa, no escogida por la Consejería de Fomento en la elaboración del trazado del tramo sur, sí es la favorita de los vecinos, y también del alcalde de Sevilla. "Sí, me gustaría que fuera subterráneo", aseguró este martes José Luis Sanz, que dejó la puerta abierta a que aún se pueda estudiar. "¿Por Bellavista en subterráneo o en superficie? Eso es lo que hay que ir viendo ahora", añadía, recordando que ahora se abre un plazo para presentar alegaciones y "mejorarlo o no" el proyecto y reconociendo también que, si finalmente se apuesta por el metro en superficie, "no es tampoco una mala solución para la avenida de Bellavista".

El primer edil popular, en una entrevista concedida esta pasada noche a 7TV Sevilla, se decantaba así por una de las alternativas que está reclamando una treintena de asociaciones vecinales y que la Consejería de Fomento desestimó. Según trasladaron fuentes de Fomento a este periódico la opción en superficie se escogió "por dos obstáculos difíciles de superar en el trazado: el cruce de la SE-30 y el cauce del Guadaíra.". Recuerdan que con la línea 1 "se optó por la misma fórmula: superar la SE-30 en superficie para llegar a la Universidad Pablo de Olavide y Montequinto". En este caso, añaden, Fomento optó por la alternativa "con mayor trazado soterrado frente a otras opciones que planteaban más kilómetros en superficie".

José Luis Sanz también ha valorado los plazos incluidos en ese estudio informativo publicado en el BOJA la semana pasada, que marcaba 2036 como la fecha en la que llegaría a Palmas Altas y 2040 como el año en el que entrará en funcionamiento de forma completa, hasta el Hospital Virgen de Valme. "Los plazos que se están dando me parecen una barbaridad y estamos ya trabajando con la Consejería para agilizar al máximo posible esos plazos", ha opinado. "Hay un barrio, el de Isla Natura, que está empezando a crecer, viene la Ciudad de la Justicia, está Bermejales, Bellavista, etc. Es un tramo que afecta a miles de sevillanos y hay que intentar agilizarlo lo máximo posible", razonaba.

Además de estas posibles mejoras, Sanz se queda con que Bellavista "aparece" en el proyecto del tramo sur de la línea 3 de metro porque "cuando sale para actualizarlo no existía". "También me gustaría que por la avenida de la Constitución fuera subterráneo y no fuera un tranvía. O por Luis de Morales y San Francisco Javier", hablaba en referencia a si finalmente no va bajo tierra.

Además, achaca al PSOE tanto esta ausencia de Bellavista en el proyecto como la tardanza en los plazos. "Lo ideal del metro es que las líneas vayan avanzando conforme se desarrolle la ciudad, como pasa en Madrid o en Valencia. Aquí en el año 1986 enterramos el metro, si no hoy tendríamos cuatro u ocho líneas. Pero en 2007 cuando estrenamos la línea 1 volvemos a enterrar el proyecto de la red de metro de Sevilla. Ha sido tiempo perdido y ahora cuesta recuperarlo", declaró también.

"¿La línea 2 a Sevilla Este? No podemos colapsar"

En Sevilla actualmente está en obras el tramo norte de la línea 3. A la vez, se reclama que las obras del tramo sur inicien lo antes posible. Y desde Sevilla Este se han hecho incluso manifestaciones pidiendo que se afronte la línea 2 que conectaría su distrito con Triana. "Tenemos que trabajar en mejorar los plazos, pero sin colapsar la ciudad", ha afirmado Sanz.

"Muchos vecinos de Sevilla Este me preguntan, ¿por qué no empieza ya un tramo de la línea 2? No podemos colapsar la ciudad. La obra del tramo norte está en la Macarena, pero cuando llegue a la Ronda de Capuchinos va a ser un follón. Hay que ir esperando a que la obra avance para afrontar otros", ha asegurado al respecto.

También respondió en la entrevista a la financiación del tramo sur de la línea 3. El alcalde da "por hecho" que habrá ayuda estatal. "No quiero ni pensar que el Gobierno se descuelgue del tramo sur de la línea 3. Ni me lo habría planteado, que dijera que ya ha hecho su parte con el tramo norte -que se agradecen esos 800 millones de euros- y doy por hecho que en el tramo sur, que será en torno a 700 millones, también será al 50%. No me cabe otra cosa en la cabeza".