Las lluvias obligan a Renfe a finalizar los trenes de media distancia Cádiz-Sevilla en Lebrija y se utilizarán trenes lanzadera

Renfe ha comunicado este jueves que las circulaciones de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla se encuentran alteradas por los efectos del temporal de lluvias, con los trenes finalizando su trayecto en Lebrija (Sevilla). Para garantizar la movilidad, la empresa ha puesto en marcha un servicio especial de tren lanzadera y medios alternativos de transporte entre Lebrija y Sevilla Santa Justa, aunque se siguen registrando demoras derivadas de las incidencias meteorológicas del miércoles.

Según la información facilitada por Renfe a las 17,00 horas en su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter), consultada por Europa Press, el personal de mantenimiento se encuentra reconociendo el estado de la infraestructura en los tramos afectados por el temporal de lluvias. Además, en los Servicios de Media Distancia de Sevilla-Huelva, Sevilla-Málaga y Sevilla-Córdoba se encuentran operativas recuperando la normalidad de forma progresiva a lo largo del día.

Además, los trenes de Larga Distancia con origen y destino Cádiz se encuentran realizando el recorrido por carretera desde o hasta Sevilla debido a las incidencias registradas por la acumulación de agua y los daños en la infraestructura causados por el temporal de lluvias. Asimismo, los pasajeros del Alvia Madrid-Cádiz han sido trasladados por carretera en el trayecto Cádiz-Sevilla y entre Sevilla y Madrid en tren. Mientras que los viajeros del Alvia e Intercity Madrid-Huelva han sido transportados en tren de origen a destino.

Afectaciones en Cercanías

En cuanto a los trenes de Cercanías, la compañía ferroviaria ha comunicado que todas las líneas están en servicio menos la C1, en el tramo Jardines de Hércules-Lebrija, que continúa interrumpido por los efectos del temporal de lluvias. Asimismo, se están registrando demoras entre las estaciones de Lora del Río y Jardines de Hércules. Mientras tanto, los trenes de Cercanías de Cádiz se encuentran en servicio.

Más incidencias en Córdoba

Por otra parte, en la provincia de Córdoba, se ha registrado esta misma jornada una incidencia en la infraestructura, de modo que los trenes de alta velocidad (AVE) que circulan entre Villanueva de Córdoba y Adamuz sufren retrasos de menos de diez minutos.

Según han informado desde Adif, la incidencia en la infraestructura —con origen descartado en principio por efectos del temporal— se ha producido sobre las 16,00 horas y la circulación lenta afecta a un tramo de un kilómetro. Esperan recuperar la normalidad una vez finalizados los servicios, en horario de noche.