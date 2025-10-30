El metro recibirá 200 millones en 2026 para las obras de la línea 3 y redactar el proyecto de la línea 2 desde Sevilla Este

La red de metro de Sevilla recibirá una inversión cercana a los 200 millones en 2026 para continuar las obras del tramo norte de la línea 3 entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián, para seguir actualizando el proyecto de su continuación con el tramo sur y para avanzar en el estudio informativo de la línea 2 desde Sevilla Este a Triana (y su posible prolongación al Aljarafe y aeropuerto). En concreto, son 199.332.129 euros que se dividen en estas tres actuaciones, a las que hay que sumar también los 55.590.257 euros que se destinarán al tranvía de Alcalá, desde talleres, cocheras y ramales hasta la propia línea y el material rodante.

La Junta de Andalucía anunció este martes su Presupuesto para 2026 y en el apartado de inversiones de la Consejería de Fomento destacan las que recaerán en las infraestructuras de la provincia de Sevilla, como es el caso de la línea 3 de metro y el tranvía de Alcalá, como ya ocurriera en el presente año y el anteriores. Para el tramo norte, que ya se encuentra en obras en tres subtramos, desde Pino Montano hasta la Macarena, se destina una partida para dar continuidad a su construcción así como la licitación de proyectos de instalaciones, asistencia técnica y obras de los subtramos cuarto y quinto, que van desde el inicio de la ronda histórica hasta María Auxiliadora por Ronda de Capuchinos y desde María Auxiliadora hasta Menéndez Pelayo.

De gastos cofinanciados con fondos europeos FEDER, el Presupuesto de 2026 recoge para el tramo norte de la línea 3 unos 89.860.250 euros. Y en cuanto a gastos financiados con ingresos finalistas, se contemplan 106.871.529 euros que ya estaban planificados en el reparto de anualidades con el Gobierno de España.

Para la finalización del estudio informativo y continuación de la redacción del proyecto de ejecución del tramo sur de la línea 3 de metro se reservan 2.216.416 euros. De momento se ha presentado ya la conclusión del estudio como tal para definir su trazado desde el Prado hasta el Hospital de Valme, pero queda todavía un largo proceso administrativo una vez se ha abierto el plazo de exposición pública y alegaciones.

La partida restante para completar la red de metro contiene 383.934 euros destinados a la línea 2 en el próximo año, para avanzar en la redacción del estudio informativo. La previsión es que el trazado definitivo esté en 2026, ya que tiene este estudio de alternativas tiene un plazo de ejecución de 20 meses y fue adjudicado el pasado mes de noviembre de 2024 (hasta el 21 de marzo no quedó formalizado el contrato) a la UTE formada por las empresas consultoras Navier Ingeniería y Meta Engineering por un importe total 652.190,00 euros (IVA incluido). La próxima fase comenzará en noviembre, cuando se estudien detalladamente todas las alternativas preseleccionadas.

Más de 55 millones para el tranvía de Alcalá

Las obras del tranvía de Alcalá recibirán en total unos 55.590.257 euros, que se invertirán en la finalización de la ejecución de trabajos en el sistema de electrificación, sistema ferroviario y señalización, acabados arquitectónicos de las paradas y talleres y cocheras. También se contempla el contrato de suministro del material móvil y la coordinación, ordenación, seguimiento y control de las actuaciones que forman parte del proyecto general.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, visita las obras de talleres y cocheras del tranvía de Alcalá de Guadaíra / Rocío Ruz / Europa Press

De gastos cofinanciados con fondos europeos FEDER habrá 9.385.512 euros para material rodante, 6.648.242 euros para una partida general del tranvía, y 28.646.392 euros para talleres, cocheras y los ramales de conexión. Y de gastos financiados con ingresos finalistas hay 4.257.547 euros y 6.652.564 euros separados en dos lotes.

El tranvía de Alcalá tendrá una longitud de 12,5 kilómetros, con un recorrido que comienza en la parada de la universidad Pablo de Olavide y finalizará en la estación de Montecarmelo. En total, tendrá 12 paradas y tres tramos, dos de ellos interurbanos y un tercero urbano. La previsión es que los primeros trenes del nuevo tranvía de Alcalá de Guadaíra lleguen en el primer semestre de 2026, ya que la estructura del edificio de talleres y cocheras se encuentra prácticamente terminada y antes de fin de año arrancará el montaje de las vías.

Ampliación del Museo de Bellas Artes

Otros compromisos e inversiones destacadas del Gobierno andaluz en Sevilla para 2026 se encuentran en las competencias de la Consejería de Cultura. En la memoria, está recogida la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Como administración gestora, "se asumirán todos los compromisos necesarios en relación con la planificación, los fondos y los estudios y análisis previos para facilitar la licitación de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla en el Palacio de Monsalves, cuyo compromiso ha asumido el Ministerio de Cultura".

Para las obras de mejora del conjunto arqueológico de Carmona se reservan 36.168 euros, para la adaptación de la sala Santa Inés se invertirán 305.098 euros, para la restauración y puesta en valor del monasterio de San Isidoro del Campo unos 5.661.292 euros, y para 'Itálica, ciudad ceremonial' (candidatura de España a Patrimonio Mundial de la UNESCO) hasta 40.000 euros.