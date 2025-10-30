Los Remedios estrenará el Jardín de Las Cigarreras en 2026: oficinas, comercios, una zona verde y un parking junto al río
El proyecto que arrancó en 2021 entra en su fase final con el objetivo de que en los próximos meses arranque la actividad comercial y gastronómica y se abra al público la nueva zona verde
Los Remedios estrenará en el primer trimestre de 2026 el proyecto del Jardín de las Cigarreras, un complejo junto al río formado por comercios, oficinas, un aparcamiento subterráneo, y una zona verde abierta al público. Esta iniciativa, iniciada en 2021 y que ha atravesado distintos retrasos durante su ejecución, se pondrá en servicio de esta forma prácticamente a la vez que la gran transformación urbana que se ejecuta a su lado: la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Altadis.
El proyecto Jardín de las Cigarreras habilita en primer lugar un nuevo aparcamiento subterráneo con 288 plazas que están en servicio a principios de año. Sobre ellas, se ha programado un jardín central de 9.000 metros cuadrados completamente accesible y con itinerarios a través de rampas para superar los desniveles (como es el caso del Parque de Magallanes). En el centro se ubicará el que se considera "el árbol más antiguo de Sevilla" que data de los siglos XI y XII. El complejo se completa con un parque fluvial de 2.500 metros cuadrados.
En los suelos se levantan además dos grandes edificios dotacionales multiusos. El complejo principal tendrá cinco plantas en las que se podrán instalar empresas e instituciones. En la parte superior habrá una terraza con un amplio local acristalado destinado a restaurante y a un salón para eventos de 1.000 metros cuadrados.
El segundo edificio, junto al puente, se centrará en eventos, congresos y exposiciones. Tendrá una zona principal de 770 metros cuadrados y una terraza cubierta de 360 además de distintos locales dedicados a la restauración.
Una transformación junto al río
El proyecto Jardín de las Cigarreras se ubica en una parcela de titularidad de la Autoridad Portuaria de 14.576 metros cuadrados entre el Club Mercantil y el Puente de Los Remedios. Justo al lado de este proyecto que acumula cuatro años de obra, se ejecutará la nueva pasarela peatonal, la plaza pública, el hotel de lujo y la zona de oficinas y comercios que está promoviendo KKH en el antiguo complejo industrial de la tabacalera Altadis.
KKH prevé abrir al público, el Día de Andalucía, la zona ajardinada del complejo, concretamente los jardines de Manuel Ferrand y de Manuel Arellano, así como la calle Pierre de Coubertin. Y, a partir de ahí, ir completando el resto del complejo a lo largo de 2026.
- La exclusión del Metro da otro golpe al barrio de Cortijo del Cuarto: el estudio de la línea 3 lo compensa con un bus
- Cinco exposiciones gratis para visitar este fin de semana en Sevilla
- La línea 3 de metro que pudo ser: por la avenida Manuel Siurot, en La Palmera en superficie o Bellavista bajo tierra
- Las lluvias dejan una docena de incidencias en la provincia de Sevilla en la tarde de este domingo
- Triana 'hace justicia' a una de sus artistas más ilustres e inaugura los Jardines María Jiménez
- Colegios a 40 grados: en qué momento se pueden llegar a suspender las clases en Sevilla
- El secreto mejor guardado de la Plaza de España de Sevilla: sus farolas están alineadas para simular constelaciones
- La caída del muro de Polígono Sur: las nuevas VPO de Hytasa acabarán con la barrera que separa dos barrios de Sevilla