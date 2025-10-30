Los Remedios estrenará el Jardín de Las Cigarreras en 2026: oficinas, comercios, una zona verde y un parking junto al río

Los Remedios estrenará en el primer trimestre de 2026 el proyecto del Jardín de las Cigarreras, un complejo junto al río formado por comercios, oficinas, un aparcamiento subterráneo, y una zona verde abierta al público. Esta iniciativa, iniciada en 2021 y que ha atravesado distintos retrasos durante su ejecución, se pondrá en servicio de esta forma prácticamente a la vez que la gran transformación urbana que se ejecuta a su lado: la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Altadis.

El proyecto Jardín de las Cigarreras habilita en primer lugar un nuevo aparcamiento subterráneo con 288 plazas que están en servicio a principios de año. Sobre ellas, se ha programado un jardín central de 9.000 metros cuadrados completamente accesible y con itinerarios a través de rampas para superar los desniveles (como es el caso del Parque de Magallanes). En el centro se ubicará el que se considera "el árbol más antiguo de Sevilla" que data de los siglos XI y XII. El complejo se completa con un parque fluvial de 2.500 metros cuadrados.

El proyecto de Las Cigarreras recoge un parque junto al río / El correo

En los suelos se levantan además dos grandes edificios dotacionales multiusos. El complejo principal tendrá cinco plantas en las que se podrán instalar empresas e instituciones. En la parte superior habrá una terraza con un amplio local acristalado destinado a restaurante y a un salón para eventos de 1.000 metros cuadrados.

El segundo edificio, junto al puente, se centrará en eventos, congresos y exposiciones. Tendrá una zona principal de 770 metros cuadrados y una terraza cubierta de 360 además de distintos locales dedicados a la restauración.

Una transformación junto al río

El proyecto Jardín de las Cigarreras se ubica en una parcela de titularidad de la Autoridad Portuaria de 14.576 metros cuadrados entre el Club Mercantil y el Puente de Los Remedios. Justo al lado de este proyecto que acumula cuatro años de obra, se ejecutará la nueva pasarela peatonal, la plaza pública, el hotel de lujo y la zona de oficinas y comercios que está promoviendo KKH en el antiguo complejo industrial de la tabacalera Altadis.

KKH prevé abrir al público, el Día de Andalucía, la zona ajardinada del complejo, concretamente los jardines de Manuel Ferrand y de Manuel Arellano, así como la calle Pierre de Coubertin. Y, a partir de ahí, ir completando el resto del complejo a lo largo de 2026.