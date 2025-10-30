El Salón del Motor de Sevilla retrasa de nuevo su apertura por una avería eléctrica

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) permanecerá cerrado temporalmente por motivos de seguridad tras el fallo eléctrico provocado por las intensas lluvias registradas este miércoles, que obligaron al desalojo del recinto sobre las 14:30 horas. La incidencia afecta directamente al Salón del Motor de Sevilla, cuya apertura prevista para este jueves ha sido suspendida mientras se trabaja en el restablecimiento de la normalidad.

Cierre preventivo y trabajos para restablecer la actividad

Según informa Fibes en sus redes sociales oficiales, el cierre se mantendrá "por motivos de seguridad", lo que implica que no abrirá sus puertas el Salón del Motor de Sevilla.

Añade que tanto la organización del evento como el equipo de Fibes están trabajando "intensamente para restablecer la normalidad lo antes posible", y garantizar que la reapertura se produzca en condiciones óptimas de seguridad para expositores, visitantes y personal técnico.

Además, indica que las entradas adquiridas para el miércoles o el jueves serán válidas en cualquiera de los días restantes de esta cita, o se podrá solicitar su devolución a través de la web oficial del evento.