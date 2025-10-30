Ni Texas ni Filadelfia: el verdadero terror de Halloween se vive en estos dos pueblos de Sevilla

La noche de Halloween el 31 de octubre es ya una de las citas preferidas de los más pequeños de la casa. Tras importarla de EEUU se ha convertido en una fiesta de diversión 'terrorífica' en la que incluso se apuntan cada vez más adultos. Hay dos pueblos de Sevilla que arrancarán la noche con dos actividades muy originales y que están teniendo muy buena acogida entre los vecinos y visitantes.

Terror en el Castillo de las Guardas

El Castillo de las Guardas volverá a estremecerse en la noche de Halloween con la celebración del Pasaje del Terror 2025, una de las citas más esperadas del municipio. El próximo viernes 31 de octubre, a partir de las 19:00 horas, el Centro de Participación Activa se transformará en un oscuro laberinto de misterio y sustos, diseñado para poner a prueba el valor de quienes se atrevan a cruzar sus puertas. La propuesta, organizada con la colaboración del Ayuntamiento y la participación de jóvenes voluntarios, promete una experiencia inmersiva repleta de efectos especiales, ambientaciones escalofriantes y personajes que harán vivir a los visitantes una noche inolvidable.

Anuncio en el Castillo de las Guardas. / El Correo

Los organizadores aconsejan acudir con ropa vieja y calzado cómodo, ya que el recorrido puede ser tan intenso como “manchado”. La entrada se realizará en grupos reducidos para garantizar la seguridad y la atmósfera del espectáculo, no recomendada para menores ni personas sensibles a la oscuridad o los sobresaltos. Entre risas y sustos, El Castillo de las Guardas se prepara para una velada de pura adrenalina en la noche más terrorífica del año.

'El Caserón de las almas perdidas' en El Pedroso

El antiguo matadero municipal de El Pedroso volverá a transformarse este año en el escenario del VII Pasaje del Terror: El Caserón de las Almas Perdidas, una cita ya tradicional en la localidad que desafía a los más valientes a enfrentarse a sus peores miedos. Entre luces tenues, gritos y susurros, los visitantes recorrerán el interior de un caserón maldito donde —según cuentan— aún se oyen los lamentos de quienes nunca lograron salir. La experiencia abrirá sus puertas a las 20:00 horas, con pases cada cinco minutos en grupos de cinco personas. La entrada cuesta 2 euros y los menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto.

Anuncio de Halloween en El Pedroso. / R.M.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en el Centro Vuela Guadalinfo de El Pedroso, de lunes a viernes por la mañana y de lunes a jueves también por la tarde, o bien el mismo día del evento en taquilla hasta medianoche. Además, el pasaje contará con una barra solidaria gestionada por el alumnado de 4.º de ESO del IES Aníbal González, que destinará la recaudación a sus actividades escolares. “El caserón no olvida a sus visitantes”, advierten los organizadores, invitando a todos a cruzar la puerta del miedo… si se atreven.