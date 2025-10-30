Recorrer los 48 bancos de la Plaza de España de Sevilla en busca de cada una de las provincias que allí se encuentran representadas a través de sus azulejos es uno de los pasatiempos favoritos de los miles de sevillanos y turistas que cada día visitan el lugar. Pero, como todos ellos pueden descubrir, de las 50 provincias que conforman el país, entre estos bancos faltan dos por estar incluidas, una de ellas en Andalucía, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

De ese modo, entre esos 48 bancos con azulejos que narran episodios históricos y culturales de cada provincia, ordenados alfabéticamente y decorados con escenas, escudos heráldicos y mapas, faltan dos territorios que no se encuentran en este museo al aire libre que busca celebrar la diversidad y riqueza de todo el país.

Las ausencias en los bancos de la Plaza de España de Sevilla

Una de estas ausencias es la de Tenerife. Esto se debe a que cuando arrancó la construcción de la plaza, en 1914, Canarias era considerada una sola provincia, por lo que se designó un único banco para representarlo. Sin embargo, en 1927 se dividió entre las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, pero se decidió mantener ese único banco común debido a que la Plaza de España se encontraban ya prácticamente finalizada.

Esta es la única provincia andaluza que no tiene su propio banco en la Plaza de España de Sevilla: y es por un curioso motivo / Jorge Jiménez / ECA

Además, las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tampoco cuentan con un banco propio debido a que, cuando se construyó este enclave, no eran consideradas ciudades autónomas como tal, sino que Ceuta pertenecía a la provincia de Cádiz y Melilla, a la de Málaga.

Sevilla, la única ciudad andaluza sin banco propio en la Plaza de España

Pero si una ausencia es la más destacada de todas es la de la propia provincia de Sevilla que, a pesar de ser la que acoge esta Plaza de España, no cuenta con un banco propio que la represente. Pero lejos de tratarse de una equivocación o descuido, fue una decisión deliberada por un curioso motivo.

Esta es la única provincia andaluza que no tiene su propio banco en la Plaza de España de Sevilla: y es por un curioso motivo / Turismo Sevilla

Esto se debe a que se entendía que, al encontrarse la plaza en la capital hispalense y reflejarse la identidad del territorio en diversos elementos de la plaza como sus murales con escenas de su historia y cultura, ya estaba lo suficientemente representada en el conjunto. Así, Sevilla se convirtió en la única provincia andaluza que no cuenta con su propio banco, ya que su espíritu y esencia se puede localizar en todo el enclave en su totalidad.