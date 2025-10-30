Viviendas inundadas y un colegio sin clases: Valdezorras y Sevilla Este se llevan la peor parte del caos por el temporal

El fuerte temporal de este pasado miércoles no ha hecho excepciones en la ciudad de Sevilla, afectando a todos los distritos de la ciudad. Aunque a algunos más que a otros. Según ha explicado el alcalde, José Luis Sanz, este jueves en su balance de los daños e incidencias generadas por las intensas lluvias, cuando llegó al centro de control a las 16.00 horas, momento en el que ya había pasado lo peor, aún quedaban grandes bolsas de agua por vaciar. Una de las zonas más afectadas fue la de Valdezorras, donde se han suspendido las clases en un colegio, más de una veintena de familias han tenido daños en sus viviendas y parcelas rurales han quedado anegadas. También han sufrido grandes incidencias en Sevilla Este, Los Arcos, Alcosa o Santa Justa.

Esta parte de Sevilla sufrió un doble problema, la lluvia caída y la crecida del arroyo de Miraflores. "En la historia reciente de la barriada nunca ha llegado a algo así", cuenta a este periódico Óscar Luna, presidente de la Asociación Vecinal Despertar de Valdezorras. Explica que las principales incidencias se concentraron en la zona de Vereda Poco Aceite, más urbana, y la parte rural de Camino de los Rojas. "Sobre las 19 horas comenzó a crecer el arroyo cubriendo tierras de cultivos. En las plantas bajas de las viviendas el agua cubría hasta 30 o 40 centímetros y llegaba al metro o metro y medio en Camino de los Rojas, teniendo que salir algunas familias en tractor".

El colegio SAFA Patronato Vereda - Sevilla tuvo que cerrar, suspendiendo sus clases tanto este jueves como este viernes. "El arroyo de Miraflores, que pasa junto al colegio, se ha desbordado y ha inundado una parte importante de nuestras instalaciones. En el momento de escribir este comunicado, el nivel del agua sigue subiendo. Por seguridad para alumnado y trabajadores del centro, el colegio permanecerá cerrado mañana jueves, decisión tomada tras consultar con el órgano competente. No funcionará el transporte escolar ni ninguno de los servicios que proporcionamos. Salvo nuevo aviso, las clases y servicios se reanudarán con normalidad el viernes", informaba el centro a los familiares de los alumnos el miércoles.

Este representante vecinal confirma que está inundado el pabellón deportivo, aulas y patios. "Hay más de mil alumnos, de Valdezorras, Pino Montano, El Gordillo, Alcosa, Aeropuerto Viejo. Personal de mantenimiento y profesores han estado achicando agua, los patios están anegados y llenos de barro. Por la noche empezó a bajar el nivel de agua y las familias empezaron a achicar agua y este jueves también", describe Luna. La Consejería de Desarrollo Educativo explica a El Correo de Andalucía que los principales daños se concentran en los accesos, que es lo que sobre todo impide su apertura.

Tras esta experiencia vivida, que incluso les dejó sin alumbrado público por la noche, recuperando algunas familias la luz entrada la madrugada y otras este jueves por la mañana, hay quien ha tapiado puertas. "Tenemos el miedo en el cuerpo", reconoce Óscar Luna. En la zona de Camino de los Rojas "sí hay pastos y suciedad inmensa, con muchos destrozos, hasta el punto de ver a una familia muy afectada tirando muebles y sacando agua". Solo recuerda que la Policía Local revisara el arroyo de Miraflores en la Semana Santa de 2024, una de las mayores tormentas de los últimos años en Sevilla.

Sevilla Este, de las zonas más afectadas

Otro de los puntos críticos de la tormenta de este miércoles fue Sevilla Este. De hecho, el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes está en una situación complicada todavía por la cantidad de agua que se ha acumulado en sus sótanos, llegando a tener que cancelarse el Salón del Motor. El Consistorio ha informado que los daños ocasionados se han concentrado en la práctica totalidad de los sótanos de las instalaciones, afectando especialmente a las dependencias situadas por debajo de la rasante, donde se encuentran elementos esenciales como transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación.

Sanz ha explicado que las mayores bolsas de agua se concentraban en la avenida de Montes Sierra de Sevilla Este, en Los Arcos, a la altura del Parque Alcosa que afectaba a la A-4, en los accesos al entorno del Aeropuerto de Sevilla y en un lateral de Santa Justa. También se han visto afectados hasta última hora, según el primer edil popular, garajes en Tiro de Línea y Cerro del Águila.

Durante este jueves, el dispostivo municipal ha seguido trabajando, compuesto por más de 300 personas de Parques y Jardines con 15 equipos, 61 profesionales de Emasesa, ocho equipos de alumbrado público o 575 personas de Lipasam y 400 vehículos para restablecer la normalidad. Unas 160 personas con 95 vehículos estuvieron toda la noche del miércoles a jueves pendientes para que la ciudad recuperase la normalidad cuanto antes.