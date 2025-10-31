El aluvión de reclamaciones en Sevilla tras el caos de la tormenta: garajes, ascensores y vehículos dañados

Sevilla trata de reponerse de una tromba de agua histórica que provocó un caos en la ciudad. Y una vez que se están encauzando la mayor parte de las urgencias a través de empresas que se encuentran "desbordadas", arranca una siguiente fase: las reclamaciones por los daños causados a los bienes. Ha habido garajes inundados, casas anegadas, vehículos dañados o destrozos en ascensores o sistemas eléctricos. Un "aluvión" de reclamaciones que inician ahora su tramitación. Los vecinos de la capital hispalense que han podido desaguar sus garajes contabilizan ya los daños sufridos. Otros, sin embargo, aún no pueden decir lo mismo.

Las comunidades de vecinos están al frente de las reclamaciones comunes. Mariló García Bernal, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, asegura que "los daños más importantes se han producido en garajes". De hecho, algunos aún tienen agua porque las empresas de destasco están "desbordadas", cuenta Mariló.

Pide que las reclamaciones se hagan con celeridad. Desde el Colegio lo primero que han hecho ellos ha sido consultar con las corredurías de seguro para saber cómo actuar. Insisten en que los presidentes de las comunidades afectadas ya están en contacto con los administradores para llevar a cabo las reclamaciones.

Una vez que concluya el vaciado, lo que puede tardar es "la valoración del daño". "Si una comunidad se ha quedado sin ascensor, por ejemplo, debe esperar a que vayan los técnicos y valorar la reparación del mismo". E insiste: "Lo que recomendamos, actuar con la mayor celeridad. Luego las valoraciones irán más lentas o más rápidas, dependiendo".

Las comunidades reclamarán los daños estructurales, no los de los bienes muebles. Es decir, tal y como explica García Bernal, se reclama "si se estropean las bombas de achique, alguna instalación eléctrica... Principalmente, lo que hay son daños eléctricos; algunos cuadros en sótanos que se han visto afectados. Ascensores también. Los montacoches de algún garaje igual, por el mismo motivo, porque se haya mojado algúna pieza del mecanismo".

Europa Press

Estos daños serán reclamados a los seguros de las comunidades. Luego, habrá que ver "sin son consorciables o no". "Cada póliza recoge la cantidad de litros de agua para saber si es daño catastrófico o no", explica. A pesar de todo, "lo normal es que se deriven al consorcio. Ha caído mucha agua en poco tiempo", refiere García Bernal.

Los bienes muebles que hayan sido dañados en garajes, tales como coches o motos, tendrán que ser reclamados a sus propios seguros. Estos mismos les acabarán derivando al Consorcio, al que se puede llamar o reclamar a través de su página web.

150.000 euros para las familias

El Colegio de Administradores de Fincas y el Ayuntamiento de Sevilla están en contacto para solucionar posibles incidencias en comunidades de vecinos.

De hecho, el consistorio hispalense también ha anunciado una partida de emergencia de más de 150.000 euros para las familias que hayan sufrido daños materiales. Será, en palabras del alcalde José Luis Sanz, "una partida de urgencia de 150.000 euros para las familias con menos recursos". Es decir, estarán destinados a familias que cumplan con los requisitos de necesidad.

Jorge Jiménez

El regidor sevillano ha explicado que para todos aquellos que necesiten asesoramiento, "a través del 010, se ha establecido un canal directo de información con dos líneas de teléfono que se pueden llamar 955 010 010 o el 900 822 010". Igualmente, "Emasesa tiene su canal de reclamaciones abierta a través del buzón de reclamaciones de la web de Emasesa" y "pueden dirigirse a los 11 distritos de Sevilla capital para recibir y recabar cualquier tipo de información o canalizar posibles ayudas".