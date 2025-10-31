Artillería recupera su calle central: será peatonal desde este viernes y conectará San Bernardo con Eduardo Dato

Nuevo hito en la rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería, de cuya reapertura como Centro Cultural y de Innovación Magallanes se ha cumplido un año este mes de octubre. Desde este viernes ya será transitable la calle central que comunica San Bernardo, desde la calle Cofia, con Eduardo Dato. Esta calle Cristo de la Salud permitirá el acceso a todas las dependencias del edificio y permitirá una conexión que se había perdido en los últimos años. Esta reapertura se produce una vez han finalizado los trabajos de acondicionamiento de la misma y las revisiones de seguridad pertinentes. Explican fuentes municipales que tendrá el mismo horario de apertura que Artillería, de lunes a sábado de 10.00 a 20.00 horas y el domingo y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, a las 19.00 horas el Ayuntamiento ha convocado a los vecinos para inaugurar la apertura de esta calle peatonal. De hecho, este mismo viernes, a las 20.00 horas, también está prevista la entrega del I Premio internacional de pintura, 'Ciudad de Sevilla', con presencia del alcalde, José Luis Sanz, lo que supondrá el primer gran acto desde que el público pueda pasar de un lado a otro por la calle.

Esta actuación estaba planteada en una superficie de más de 8.000 metros cuadrados del ala oeste de Artillería. Este centro, cuya activación se planteaba en principio para finales de 2021 o principios de 2022, comprende una primera zona destinada al uso ciudadano con espacios libres y zonas de tránsito, compuesta por la calle central del recinto, que conecta el barrio de San Bernardo con Eduardo Dato, y el Patio de Carlos III, convertidos ambos espacios en áreas públicas de esparcimiento.

Según explicó en abril de 2024 Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo, tras una pregunta del grupo socialista, será el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), "quien establezca el protocolo que reúne la apertura, el horario y los usos de este espacio; y, por supuesto, teniendo en cuenta a los vecinos". La concejal socialista Míriam Díaz, propuso que estuviera siempre abierta y que la hermandad de San Bernardo pudiera pasar por esta vía, "como un elemento tan simbólico y tan integrador del barrio, tal como proponía la propia hermandad".

Además del sector oeste, el Gobierno de Sanz tiene que activar la rehabilitación del sector este de este Bien de Interés Cultural (BIC), pendiente de reformar y poner en uso espacios para eventos culturales como las naves neoclásicas, el cuerpo noroeste de la fachada, o la fundición antigua y la nueva.

Un año de la inauguración de Artillería

La Real Fábrica de Artillería se reabrió el 21 de octubde de 2024 en un acto con la presencia del rey Felipe VI coincidiendo con el comienzo de la exposición Los Machado. Retrato de Familia. Su rehabilitación es la suma de varias intervenciones espaciadas en el tiempo, financiadas entre el Ayuntamiento y la ayuda de fondos europeos. En total se han invertido más de 20 millones de euros, entre los provenientes de la Unión Europea a través del programa Interreg POCTEP, y las diferentes inversiones del Ayuntamiento.

Las reformas de la Fábrica de Artillería se paralizaron unos meses a finales de 2023 a causa de la falta de financiación. Por este motivo, se aprobó una modificación presupuestaria de más de 1,3 millones de euros en el anexo de inversiones de la Gerencia de Urbanismo para la finalización de las obras. Desde entonces, se ha seguido en el edificio un calendario de importantes eventos culturales.

Por ejemplo, ahora mismo está la exposición Interwoven, la primera edición de la nueva serie internacional Homo Faber Capsule. La muestra abrió sus puertas el pasado miércoles 22 de octubre, y permanecerá hasta el 23 de noviembre de 2025, con entrada libre. Esta exposición reúne 35 obras de artesanos y talleres de 15 países en representación de 22 disciplinas, desde el bordado hasta la orfebrería, la cerámica o el vidrio artístico. Todas las piezas han sido seleccionadas por un jurado internacional entre más de 800 propuestas recibidas a través de una convocatoria abierta a la comunidad de Homo Faber Guide, que agrupa a más de 3.500 artesanos de 51 países.

Este Centro Cultural y de Innovación Magallanes tiene diferentes usos a lo largo de sus diversos espacios, destinados al surgimiento de nuevas ideas empresariales del tipo vivero empresarial-coworking, un lugar escénico experimental multiusos, talleres multidisciplinares, estudios de grabación, salas de exposición, oficinas, laboratorios de pensamiento, incubación y aceleración de startups y proyectos culturales, etc. Para el desarrollo de estos usos se ha previsto la disposición de cinco espacios interconectados, con funcionalidades diferentes.