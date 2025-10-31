Clausuran en Sevilla una clínica estética investigada por una estafa masiva

La Policía Nacional ha clausurado una clínica estética en Sevilla por presunta estafa a medio centenar de clientes, en una operación que ha llevado al precinto judicial del establecimiento. La investigación, denominada operación Clinic, ha destapado un fraude continuado basado en la venta de tratamientos estéticos a precios bajos que nunca llegaban a realizarse, lo que ha generado denuncias incluso desde fuera de Andalucía.

Presunta estafa en una clínica estética de Sevilla

En una nota de prensa remitida por el Cuerpo, se detalla que a partir de enero de este año comenzaron a recibirse numerosas denuncias por incumplimiento de tratamientos estéticos previamente pagados, alcanzando 50 personas afectadas, algunas procedentes de Madrid y otras comunidades autónomas.

Durante la investigación se comprobó que la gerente de la clínica seguía un mismo modus operandi, captando clientes a través de campañas publicitarias en redes sociales y ofreciendo tratamientos a precios inferiores a los habituales en el sector.

Modus operandi y cierre judicial del centro

Tras abonar los importes, los clientes recibían una cita para comenzar el tratamiento, pero la clínica posponía reiteradamente las sesiones alegando distintos motivos, sin llegar a prestar el servicio contratado.

La operación Clinic, desarrollada por investigadores de la Comisaría de Distrito de Sevilla Este, ha culminado con el precinto provisional del local por orden de la Autoridad Judicial, quedando el negocio cerrado temporalmente.

La actuación ha tenido una amplia repercusión en redes sociales, donde FACUA y OCU han agradecido la rápida respuesta policial y animado a los posibles afectados a presentar denuncia.