Ni el clima ni la gastronomía: esto es lo mejor que tiene Sevilla, según sus propios turistas

Sevilla es uno de los destinos favoritos por los ciudadanos de todos los rincones del mundo por su belleza, historia, cultura, clima y gastronomía, que hacen del territorio uno idóneo no solo para quien desea explorar el lugar en sus vacaciones y tiempo libre, sino para quienes deciden cambiar de rumbo y hacer de la provincia su nuevo hogar. Es lo que le ocurrió a Shelby, una creadora de contenido americana afincada en Sevilla que, además de por estos aspectos, decidió trasladarse al territorio por uno de sus detalles más "infravalorados": su seguridad.

Así lo ha destacado la joven a sus miles de seguidores, a quienes ha explicado que la faceta más destacada y que más se pasa por alto no es el clima ni la comida, sino la seguridad que se siente al transitar por las calles de Sevilla incluso de noche, cuando apenas quedan ciudadanos por la vía pública.

"Es que todavía me sorprende cada noche", ha recalcado la joven mientras muestra la tranquilidad con la que transita una de las calles de Sevilla en plena noche. "Son las once de la noche y las calles siguen llenas de vida pero, incluso a las tres de la madrugada, sigo sintiéndome completamente segura volviendo de casa", ha añadido la joven.

La tranquilidad de poder andar sola de noche en Sevilla

A pesar de la normalidad con la que los sevillanos y andaluces disfrutan de esta seguridad sin apreciarla en ocasiones, Shelby ha asegurado que este es uno de los aspectos que más le ha sorprendido desde su traslado a Sevilla y que le han hecho admirar aún más el territorio: "Creo que es mi parte favorita de vivir en España".

Una realidad que ha afirmado que no se produce de igual modo en su país de origen: "No hay ni una sola ciudad en Estados Unidos de la que pueda decir lo mismo". Además, ha señalado que el hecho de poder caminar tranquila por la calle sin importar la hora del día es un aspecto que siempre tendrá en cuenta y apreciará: "Como mujer, poder caminar sola a casa por la noche y sentirme segura es algo que nunca daré por sentado".