Detenido en Sevilla conduciendo un tráiler borracho y bebiendo whisky al volante tras chocar contra varios coches
Los hechos han ocurrido este viernes en la Avenida de la Palmera de la capital
R.M.
La Policía Local de Sevilla ha detenido este viernes a un conductor de 49 años de edad, mientras llevaba un tráiler de 40 toneladas en la Avenida de la Palmera y chocó con varios coches aparcados en la vía, según ha informado el servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla por redes sociales.
El conductor, de nacionalidad bielorrusa, superaba el cuádruple de la tasa máxima de alcoholemia y había superado con creces el tiempo máximo de conducción. Se le añade que consumía bebidas alcohólicas de alta graduación, en concreto whisky, mientras conducía el vehículo.
Además, el arrestado circulaba por el casco urbano de Sevilla capital superando el límite de peso permitido y transportando maquinaria pesada en el interior del tráiler. El camión ha quedado precintado y el detenido se encuentra en dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.
