Detenido un taxista por amenazar de muerte a otro tras una denuncia laboral

La Policía Nacional ha arrestado en Sevilla a un taxista acusado de lanzar amenazas de muerte contra un compañero que previamente había denunciado irregularidades laborales en el aeropuerto de San Pablo. La detención forma parte de la tercera fase de la operación Aertase, una investigación que persigue a una presunta organización criminal vinculada a miembros de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi.

Los agentes lograron identificar al detenido como autor principal de unas amenazas de muerte, que se realizaron con la intención de "intimidar a la víctima y perjudicar un proceso judicial en curso".

Tras su detención, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que le imputa delitos contra la Administración de Justicia y amenazas condicionales. Posteriormente, fue puesto en libertad con cargos. La operación 'Aertase' continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en relación con los hechos investigados.