Sucesos
Detenido un taxista por amenazar de muerte a otro tras una denuncia laboral
Los agentes lograron identificar al detenido como autor principal de unas amenazas de muerte, que se realizaron con la intención de "intimidar a la víctima"
La Policía Nacional ha arrestado en Sevilla a un taxista acusado de lanzar amenazas de muerte contra un compañero que previamente había denunciado irregularidades laborales en el aeropuerto de San Pablo. La detención forma parte de la tercera fase de la operación Aertase, una investigación que persigue a una presunta organización criminal vinculada a miembros de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi.
Los agentes lograron identificar al detenido como autor principal de unas amenazas de muerte, que se realizaron con la intención de "intimidar a la víctima y perjudicar un proceso judicial en curso".
Tras su detención, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que le imputa delitos contra la Administración de Justicia y amenazas condicionales. Posteriormente, fue puesto en libertad con cargos. La operación 'Aertase' continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en relación con los hechos investigados.
- Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
- Las nuevas 773 VPO en Sevilla Este y Alcosa se ofertarán en alquiler asequible y no se podrán vender durante 20 años
- Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
- Sevilla sufre la mayor tromba de agua desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado
- Hilton ya tiene luz verde para la construcción de su nuevo hotel de lujo en Viapol y estará acabado en 2027
- Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal
- Los pueblos de Andalucía donde más ha llovido: Cazalla de la Sierra encabeza las lluvias con casi 90 litros por metro cuadrado
- Renfe suspende los trenes de Cercanías en Sevilla y corta conexiones con Cádiz, Huelva, Málaga y Córdoba