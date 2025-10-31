Sevilla
Este es el horario del metro de Sevilla para la noche de Halloween
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad y prevención con más de 500 efectivos
Quedan pocas horas para que se celebre la noche de Halloween. Sevilla se prepara para vivir una de las noches más concurridas y complicadas, en término de seguridad, del año.
Con el objetivo de que Halloween y el 1 de noviembre transcurran sin incidentes, el Metro de Sevilla ha mantenido sus horarios habituales para facilitar los desplazamientos a los usuarios durante las celebraciones.
Horario del Metro de Sevilla
Según ha informado la empresa, este viernes y mañana sábado festivo los últimos trenes saldrán a las 2:00 horas desde las estaciones de cabecera, coincidiendo con el horario ampliado habitual de los fines de semana y vísperas de festivos.
El horario general del Metro de Sevilla es el siguiente:
- De lunes a jueves, de 6:30 a 23:00 horas.
- Viernes y vísperas de festivos, de 6:30 a 2:00 horas.
- Sábados, de 7:30 a 2:00 horas.
- Domingos y festivos, de 7:30 a 23:00 horas.
La ampliación hasta las 2:00 de la madrugada permitirá a los usuarios moverse con mayor comodidad y seguridad durante una de las noches con mayor afluencia del año.
Refuerzo de vigilancia y control en la vía pública
Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad y prevención con más de 500 efectivos entre Policía Local, Protección Civil y Bomberos. Un total de 260 agentes de la Policía Local patrullarán las principales zonas de ocio y los barrios de la ciudad durante la noche del 31 de octubre. Los bomberos inspeccionan desde días previos los locales donde se celebran fiestas, comprobando aforos, extintores y salidas de emergencia, con controles que se mantendrán hasta la madrugada del 1 de noviembre.
A ellos se suman 300 voluntarios de Protección Civil, listos para intervenir ante cualquier incidencia con vehículos equipados con desfibriladores y material de primeros auxilios.
