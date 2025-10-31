Este es el horario del metro de Sevilla para la noche de Halloween

Quedan pocas horas para que se celebre la noche de Halloween. Sevilla se prepara para vivir una de las noches más concurridas y complicadas, en término de seguridad, del año.

Con el objetivo de que Halloween y el 1 de noviembre transcurran sin incidentes, el Metro de Sevilla ha mantenido sus horarios habituales para facilitar los desplazamientos a los usuarios durante las celebraciones.

Horario del Metro de Sevilla

Según ha informado la empresa, este viernes y mañana sábado festivo los últimos trenes saldrán a las 2:00 horas desde las estaciones de cabecera, coincidiendo con el horario ampliado habitual de los fines de semana y vísperas de festivos.

El horario general del Metro de Sevilla es el siguiente:

De lunes a jueves , de 6:30 a 23:00 horas.

, de 6:30 a 23:00 horas. Viernes y vísperas de festivos , de 6:30 a 2:00 horas.

, de 6:30 a 2:00 horas. Sábados , de 7:30 a 2:00 horas.

, de 7:30 a 2:00 horas. Domingos y festivos, de 7:30 a 23:00 horas.

La ampliación hasta las 2:00 de la madrugada permitirá a los usuarios moverse con mayor comodidad y seguridad durante una de las noches con mayor afluencia del año.

Refuerzo de vigilancia y control en la vía pública

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad y prevención con más de 500 efectivos entre Policía Local, Protección Civil y Bomberos. Un total de 260 agentes de la Policía Local patrullarán las principales zonas de ocio y los barrios de la ciudad durante la noche del 31 de octubre. Los bomberos inspeccionan desde días previos los locales donde se celebran fiestas, comprobando aforos, extintores y salidas de emergencia, con controles que se mantendrán hasta la madrugada del 1 de noviembre.

A ellos se suman 300 voluntarios de Protección Civil, listos para intervenir ante cualquier incidencia con vehículos equipados con desfibriladores y material de primeros auxilios.