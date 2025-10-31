Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

Este es el horario del metro de Sevilla para la noche de Halloween

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad y prevención con más de 500 efectivos

Metro de Sevilla

Metro de Sevilla / Europa Press

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Quedan pocas horas para que se celebre la noche de Halloween. Sevilla se prepara para vivir una de las noches más concurridas y complicadas, en término de seguridad, del año.

Con el objetivo de que Halloween y el 1 de noviembre transcurran sin incidentes, el Metro de Sevilla ha mantenido sus horarios habituales para facilitar los desplazamientos a los usuarios durante las celebraciones.

Horario del Metro de Sevilla

Según ha informado la empresa, este viernes y mañana sábado festivo los últimos trenes saldrán a las 2:00 horas desde las estaciones de cabecera, coincidiendo con el horario ampliado habitual de los fines de semana y vísperas de festivos.

El horario general del Metro de Sevilla es el siguiente:

  • De lunes a jueves, de 6:30 a 23:00 horas.
  • Viernes y vísperas de festivos, de 6:30 a 2:00 horas.
  • Sábados, de 7:30 a 2:00 horas.
  • Domingos y festivos, de 7:30 a 23:00 horas.

La ampliación hasta las 2:00 de la madrugada permitirá a los usuarios moverse con mayor comodidad y seguridad durante una de las noches con mayor afluencia del año.

Refuerzo de vigilancia y control en la vía pública

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad y prevención con más de 500 efectivos entre Policía Local, Protección Civil y Bomberos. Un total de 260 agentes de la Policía Local patrullarán las principales zonas de ocio y los barrios de la ciudad durante la noche del 31 de octubre. Los bomberos inspeccionan desde días previos los locales donde se celebran fiestas, comprobando aforos, extintores y salidas de emergencia, con controles que se mantendrán hasta la madrugada del 1 de noviembre.

A ellos se suman 300 voluntarios de Protección Civil, listos para intervenir ante cualquier incidencia con vehículos equipados con desfibriladores y material de primeros auxilios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
  2. Las nuevas 773 VPO en Sevilla Este y Alcosa se ofertarán en alquiler asequible y no se podrán vender durante 20 años
  3. Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
  4. Sevilla sufre la mayor tromba de agua desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado
  5. Hilton ya tiene luz verde para la construcción de su nuevo hotel de lujo en Viapol y estará acabado en 2027
  6. Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal
  7. Tanques de tormentas en Triana y Sevilla Este y un colector en el Cerro: el plan para proteger la ciudad de inundaciones
  8. Los pueblos de Andalucía donde más ha llovido: Cazalla de la Sierra encabeza las lluvias con casi 90 litros por metro cuadrado

Padres de un colegio de Sevilla Este denuncian “una situación impresentable y picaduras de insectos” por la falta de limpieza

Padres de un colegio de Sevilla Este denuncian “una situación impresentable y picaduras de insectos” por la falta de limpieza

Este es el horario del metro de Sevilla para la noche de Halloween

Este es el horario del metro de Sevilla para la noche de Halloween

Qué hacer en Sevilla el fin de semana de Todos los Santos: cultura, música y ocio para todos los gustos

Qué hacer en Sevilla el fin de semana de Todos los Santos: cultura, música y ocio para todos los gustos

El Ayuntamiento precinta cuatro 'escape rooms' y blinda Sevilla por Halloween: 260 agentes y controles toda la noche

El Ayuntamiento precinta cuatro 'escape rooms' y blinda Sevilla por Halloween: 260 agentes y controles toda la noche

Sevilla acoge uno de los municipios más antiguos de Europa, considerado de los más bonitos de España: combina arquitectura e historia

Sevilla acoge uno de los municipios más antiguos de Europa, considerado de los más bonitos de España: combina arquitectura e historia

Ni el clima ni la gastronomía: esto es lo mejor que tiene Sevilla, según sus propios turistas

Ni el clima ni la gastronomía: esto es lo mejor que tiene Sevilla, según sus propios turistas

La madre del joven asesinado en Palomares reclama avances judiciales: "Tres testigos de la causa aún no han sido imputados"

La madre del joven asesinado en Palomares reclama avances judiciales: "Tres testigos de la causa aún no han sido imputados"

Segunda baja por los daños de las inundaciones en Fibes: Sevilla de Boda se aplaza a febrero

Segunda baja por los daños de las inundaciones en Fibes: Sevilla de Boda se aplaza a febrero
Tracking Pixel Contents