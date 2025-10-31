Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez pasan a la segunda vuelta en las elecciones a rector

El nuevo rector de la Universidad de Sevilla tendrá que esperar unos días más. Como ninguno de los siete candidatos ha recibido más del 50% de los votos válidamente emitidos, los dos candidatos más respaldados en las urnas se tienen que enfrentar de nuevo en las urnas el próximo 10 de noviembre. Finalmente, la catedrática de Microbiología Carmen Vargas y ex vicerrectora de Internacionalización del equipo del rector saliente Miguel Ángel Castro y ha sido la candidata más votada en la primera vuelta de las elecciones a rector con el 26,62% de los votos. La segunda candidatura más respaldada ha sido la del catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial y actual decano de Odontología José Luis Gutiérrez, con el 21,96% de los votos ponderados.

Así lo ha confirmado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa en la que ha recordado que los comicios, por segunda vez en la historia celebrados por sufragio universal ponderado, han registrado una "alta participación" de la comunidad universitaria: han ejercido su derecho el 80,22% del sector A (profesores doctores de cuerpos docentes universitarios), 77,23% del sector D (personal técnico de gestión, administración y servicios), 47,59% del sector B (personal docente e investigador no perteneciente al sector A) pero sólo el 15,44% del sector C (estudiantes). En los últimos días, El Correo de Andalucía pudo comprobar el poco conocimiento e interés de la comunidad estudiantil en estos comicios. El porcentaje de los votos blancos se ha situado en el 2,88%.

Un voto anticipado ejercido desde el 9 de octubre

Según la institución académica, la jornada electoral se ha desarrollado "sin incidencias reseñables" en las 81 mesas repartidas por todos los campus. Una vez realizado el escrutinio de los votos depositados este jueves y del voto anticipado, que se ha podido ejercer entre los días 9 y 29 de octubre en la Secretaría General o en las secretarías de las escuelas y facultades de la US.

La tercera candidata se ha quedado cerca de los dos primeros: Ana López, catedrática en Metodología de las Ciencias del Comportamiento, ha obtenido 20,49%. El resto de candidatos presentados en estos comicios se han quedado a mucha distancia: Pastora Moreno, Catedrática de Periodismo, ha conseguido el 9,47%, Ángeles Gallego, Catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Márketing, el 8,79%, Alfonso Castro, catedrático de Derecho Romano, ha obtenido 7,48% y Felipe Rosa, catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ha obtenido 2,51% de los votos ponderados.

Un censo de más de 65.000 electores

Un total de 65.545 personas estaban llamadas a votar en este proceso electoral: 3.107 en el sector A (profesores doctores de cuerpos docentes universitarios), 2.418 en el sector B (personal docente e investigador no perteneciente al sector A), 56.907 en el sector C (estudiantes) y 3.113 en el sector D (personal técnico de gestión, administración y servicios).

El calendario electoral fija del 31 de octubre al 4 de noviembre el plazo de reclamaciones e impugnaciones contra estos resultados. El día 5 de noviembre será la proclamación definitiva de los dos candidatos y los días 6 y 7 de noviembre se desarrollará la campaña electoral y el voto anticipado de la segunda vuelta. El lunes 10 de noviembre se celebrará la segunda votación en horario de 9,00 a 20,00 horas y en esa misma jornada se conocerán los resultados provisionales.

En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a las ponderaciones por sectores fijadas para este proceso electoral. El viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación definitiva del rector y se comunicará el resultado a la Junta de Andalucía.