La madre del joven asesinado en Palomares reclama avances judiciales tres años después del crimen

Palomares del Río vuelve a recordar el crimen que conmocionó a su municipio. Este viernes 31 de octubre se cumplen tres años del asesinato de Jesús Rosado Jiménez, un joven de 18 años que fue atacado mortalmente cuando regresaba a su casa la noche de Halloween. Desde entonces, el Ayuntamiento de Palomares del Río mantiene suspendidas todas las actividades relacionadas con esta festividad como gesto de solidaridad con la familia de la víctima.

En declaraciones remitidas a Europa Press, la madre de Jesús Rosado, Mamen Jiménez, ha indicado que tres años después "aún no se ha cerrado" la instrucción del caso. Asimismo, ha señalado que tres testigos de la causa aún no han sido imputados. "Mi familia y yo seguimos trabajando para que la sociedad sea consciente del daño que son capaces de hacer menores de edad", ha subrayado.

En esta línea, la madre ha asegurado que desde el crimen se han producido dos casos más de "muertes infringidas por menores" en Andalucía. "Tenemos una ley del menor muy laxa en caso de extrema gravedad, las víctimas no pueden estar menos amparadas que los menores delincuentes", ha remarcado.

Un condenado como coautor del crimen

Según declara probado la sentencia del Juzgado número uno de Menores de Sevilla, confirmada por la Audiencia Provincial, la madrugada del 1 de noviembre de 2022 el joven entonces menor de edad enjuiciado y otro ya mayor de edad —contra el cual se sigue otro procedimiento— estaban junto a otros tres menores en Palomares del Río, armados con una barra de hierro extensible y una navaja. En ese contexto, abordaron al joven Jesús Rosado Jiménez, de 18 años, cuando "regresaba en solitario hacia su domicilio de la calle Federico Moreno Torroba de la urbanización La Mampela".

Sobre las 3:29 horas de la madrugada, y cuando el joven estaba ya cerca de "entrar en su domicilio", según el relato de hechos probados, el menor encausado, "con la cara tapada con una máscara; y el mayor de edad, portando uno de ellos la barra extensible de hierro y el otro la navaja", reclamaron a Jesús que les entregara el dinero y todos los objetos de valor que portase. Ante la negativa del joven, ambos "comenzaron a propinarle puñetazos en la cara y por la espalda".

A continuación, siempre según el relato judicial, "dada la oposición de Jesús, decidieron de mutuo acuerdo atacarle sorpresivamente de manera simultánea y conjunta usando las armas que cada uno portaba, a sabiendas de que la utilización de las mismas podía ocasionar la muerte de Jesús y aceptando las consecuencias".

Así, según la sentencia, "uno de ellos le propinó, estando de espaldas y a la izquierda de Jesús, un golpe con la barra de hierro extensible en la cabeza y otro golpe posterior en el costado; mientras la otra persona le asestó con la navaja una primera puñalada en el antebrazo izquierdo", así como "un segundo navajazo que le entró de lleno en la zona del cuarto arco costal izquierdo, pericardio y cara anterior del corazón".

"Como consecuencia del navajazo en la zona del corazón, Jesús cayó desvanecido enfrente de la puerta de su domicilio, al tiempo que tanto el menor como la persona mayor de edad e igualmente los tres menores que les acompañaban se dieron a la huida a toda prisa, sin conseguir apoderarse de ninguno de los efectos de valor que llevaba la víctima", que falleció por la herida de arma blanca.

El juzgado expone que, aunque el menor encausado alegase que "su intención era simplemente robar y no hacer daño a nadie y mucho menos matar", tal idea "no puede ser aceptada y no le exime de ninguna manera de responsabilidad".

Dado el caso, el juzgado declaró al menor encausado como coautor de un delito de asesinato y de un delito de robo con violencia con uso de armas, en grado de tentativa en el segundo de los delitos, imponiéndole nueve años de internamiento en régimen cerrado, complementado con una medida de cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa. También se le impone la obligación de indemnizar con 140.000 euros a la madre, 106.266 euros al padre y 30.000 euros a cada uno de los dos hermanos.

Palomares del Río suspende de nuevo sus actividades de Halloween

El Ayuntamiento de Palomares del Río ha suspendido las actividades de ocio y celebración con motivo de las fiestas de Halloween en "solidaridad" con la familia de Jesús Rosado Jiménez.

En el bando municipal emitido por el Consistorio, consultado por Europa Press, el Ayuntamiento informa de que "no se permitirá el uso de espacio o instalaciones públicas para organizar eventos vinculados a dicha celebración" de Halloween. Esta "suspensión" viene motivada por el ánimo del pueblo de mostrar su "solidaridad" con la familia de Jesús y el deseo de tenerlos "presente en la memoria".