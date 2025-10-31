Padres del CEIP Jacarandá denuncian “una situación impresentable y picaduras de insectos” por la falta de limpieza en el centro

La comunidad educativa del CEIP Jacarandá, en Sevilla Este, ha denunciado públicamente el “deplorable estado de suciedad” en el que se encuentra el colegio como consecuencia de la reducción del personal de limpieza, que ha pasado de cinco trabajadores adjudicados a tan solo dos.

A través de un comunicado, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ‘Caracol’ ha criticado duramente la “dejación de funciones” del Ayuntamiento de Sevilla, al que acusan de haber “regalado este año la decoración de Halloween” al centro: “La mugre, el polvo, las telarañas y los insectos vienen por cortesía del Ayuntamiento”, ironizan en el texto.

Las familias explican que el problema no es nuevo, ya que desde hace más de un año vienen sufriendo una reducción progresiva de personal. Aunque el pasado curso se contrataron algunos refuerzos de forma temporal, “nunca se llegó a los cinco peones adjudicados” oficialmente al centro.

Padres del CEIP Jacarandá denuncian “una situación impresentable” por la falta de limpieza en el centro / El Correo

Aumento del polvo y de insectos

El inicio del curso 2025-26 ha agravado la situación. A la merma de efectivos —“de tres trabajadores se ha pasado a dos, sin cubrir la baja del barrepatio desde hace más de un año y medio”— se suman las obras de sustitución de las pistas deportivas, que han generado polvo, albero y un notable aumento de insectos.

“El colegio está sencillamente impresentable: con polvo por todas partes, baños sucios, papeleras llenas y aulas en las que cuesta respirar”, denuncian desde la AMPA. Algunos alumnos, aseguran, han sufrido picaduras de insectos y reacciones en la piel, mientras que otros evitan acudir al baño por el mal estado de las instalaciones.

La asociación recuerda que el centro escolar cuenta con unos 650 alumnos, más de 50 profesores y personal de actividades extraescolares, por lo que consideran “inadmisible” que el servicio de limpieza se haya reducido en un momento en que debería reforzarse.

Desde la AMPA reclaman “recuperar de inmediato los cinco limpiadores asignados o, al menos, un dispositivo adecuado a las circunstancias actuales”. De no recibir respuesta, las familias no descartan movilizaciones, como cortes de tráfico o acudir al Pleno del Ayuntamiento. “Si hay que cortar el tráfico, lo haremos. Si hay que hablar a los medios, hablaremos. Y si es preciso llevar el asunto al Pleno, allí estaremos los primeros”, advierten en el comunicado.