El primer colegio de Entrenúcleos y el nuevo instituto de Bermejales toman impulso: la Junta prevé licitar obras en 2026

El ritmo de crecimiento de los nuevos desarrollos urbanísticos de la provincia de Sevilla refleja un importante desequilibrio entre los ritmos de ejecución de las obras de las nuevas viviendas y los proyectos de equipamientos complementarios, como es el caso de colegios o centros de salud. Así se refleja en zonas como Palmas Altas, Entrenúcleos o Sevilla Este y así parece que se va a repetir en terrenos como el distrito aeroespacial, Pítamo Sur o incluso Cortijo del Cuarto.

En los suelos de Entrenúcleos, dentro del término municipal de Dos Hermanas, hay proyectadas 20.000 viviendas en las que residirán más de 60.000 personas. Ya hay más de 10.000 residiendo en esta zona que cuenta ya incluso con su centro comercial. Sin embargo, el proyecto de un nuevo colegio sigue acumulando años de retrasos pese a las reivindicaciones del Ayuntamiento de este municipio.

En esta zona sí funciona desde septiembre es el centro de Educación Infantil, que va justo en la parcela de al lado. Hay diez aulas existentes actualmente en el centro y solo se han comenzado con dos clases del primer curso de Infantil por esta circunstancia. El problema es cuando estos menores cumplan la edad de pasar a Primaria al finalizar su ciclo y no tengan un centro al que acudir en su barrio.

En julio de 2021, Ayuntamiento y Junta firmaron un convenio de colaboración para la ejecución de esta infraestructura docente. Este acuerdo incluía que el Ayuntamiento hacía el proyecto de una primera fase del Centro de Infantil de segundo ciclo y la ejecución del mismo. La culminación del proyecto tuvo lugar el pasado mes de junio. Ahora faltaba la segunda fase.

Junto a esto, también en Dos Hermanas, la Consejería de Desarrollo Educativo tiene proyectada la finalización de las obras del nuevo instituto, ubicado cerca de la zona del Factory, también un desarrollo urbanístico en expansión. Este proyecto arrancó en 2021 con la primera piedra y cuatro años después aún aguarda su inauguración. Las cuentas de 2026 estiman que esto se pueda producir el próximo año.

Sin nuevo centro de salud

Sin embargo, el presupuesto de la Junta de Andalucía no aborda otra de las demandas del Ayuntamiento de Dos Hermanas para el nuevo barrio de Entrenúcleos: la construcción de un nuevo centro de salud.

Los presupuestos de la Junta para 2026 recogen el nuevo Centro de Salud de El Cuervo, la ampliación del Centro de Salud de Tomares, 257.802 euros. A la reforma del Centro de Salud de El Saucejo y el nuevo Centro de Salud Nuestra Señora de Los Dolores del Cerro de Sevilla. Sin embargo, no se prevé avance alguno en un nuevo equipamiento sanitario para Dos Hermanas.

Nuevo IES Bermejales

Dentro de Sevilla capital, el gran proyecto educativo de la Junta de Andalucía está centrado en la zona de Bermejales, barrio que carecía de un centro enseñanza secundaria donde los menores pudieran completar su ciclo educativo tras salir de Primaria. Una vez formalizada la cesión de los suelos, la Junta de Andalucía ha licitado la redacción del proyecto. Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 plantean la finalización de la redacción de este proyecto así como el inicio de las obras durante el próximo ejercicio. En total, se estima que podrá costar 7,4 millones de euros.

El nuevo instituto de Los Bermejales será de tipología D3+B2.2, es decir, tendrá tres líneas de Secundaria Obligatoria y dos de Bachillerato, lo que supone un total de 500 plazas escolares. Se construirá sobre una parcela de 12.853 metros cuadrados ubicada junto al Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Marie Curie. La superficie construida del instituto rondará los 4.485 metros cuadrados. En la zona docente de Secundaria habrá 12 aulas polivalentes para 360 puestos escolares, aula de música, dramatización y audiovisuales, aula de educación plástica y audiovisual, aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico, aula taller y laboratorio. Para Bachillerato se crearán cuatro aulas polivalentes con capacidad para 140 plazas, tres laboratorios (uno compartido con Secundaria), aula de dibujo, aula de tecnología informática y computación y sendas aulas de desdoble y apoyo. La zona docente se completará con diez seminarios y aseos para el alumnado.

La memoria del presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio prevé también la finalización de la sustitución del CEIP Bernardo Barco de La Campana, el nuevo IES vinculado al Hipatia de Mairena del Aljarafe y 16 actuaciones de bioclimatización.

Casi 1.000 millones de euros

En total, los presupuestos de la Junta de Andalucía para Sevilla en 2026 recogen una partida provincializada de 996 millones lo que supone un 15% más que el año pasado, una cuantía que recoge distintos conceptos (no sólo inversiones) y que está marcada por las dos grandes infraestructuras de la Administración autonómica para la provincia: los 200 millones de euros para continuar con la ampliación del metro y los 65 millones de euros del tranvía de Alcalá de Guadaíra.

“Las cuentas de la Junta de Andalucía para 2026 vuelven a demostrar un año más el compromiso de Juanma Moreno con los servicios públicos, pues hoy se invierte más que nunca en ámbitos como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y la vivienda, fundamentales para los andaluces", explicó la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, a quien correspondió el desarrollo de las cuentas andaluzas junto al consejero de Industria, Jorge Paradela.

"Los presupuestos de la mentira y del autobombo no pueden ser un instrumento para distraer y manipular la opinión de los andaluces, que ya han agotado su paciencia y que esperan justicia y verdad sobre el escándalo de los cribados del cáncer. Los andaluces no van a caer en la trampa de unos presupuestos pensados únicamente para salvar a Moreno", respondió el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio.