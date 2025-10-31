Rancio nos invita a descubrir una joya oculta en el cementerio de San Fernando

Con motivo del Día de Todos los Santos, Rancio ha publicado una nueva turrita en el que anima a los sevillanos a mantener las tradiciones locales frente al auge de Halloween y, de paso, a descubrir un curioso secreto escondido en el cementerio de San Fernando: una réplica del Cristo del Cachorro.

En su mensaje, El Rancio recuerda con humor que “ya es muy difícil luchar contra Halloween” y anima a quienes acudan al camposanto a recordar a sus seres queridos a aprovechar la visita para conocer este rincón singular. “Pues qué me diríais si os dijera que aquí hay una réplica oculta de El Cachorro… incluso hay quien dice que es el original”, comenta entre risas, reconociendo que la leyenda forma parte del encanto del lugar.

La escultura se encuentra en el mausoleo del arquitecto Aníbal González, una de las tumbas más visitadas del cementerio. El Rancio aclara que no entra “porque el cementerio es un sitio sagrado”, pero anima a los curiosos a mirar a través de la rendija del panteón para observar la imagen, una copia que ha alimentado durante años las habladurías y el interés de los visitantes.

Aprovecha además la ocasión para lanzar un mensaje con una foto en clave de humor sobre las costumbres importadas: “No digáis ‘yo celebraré Halloween’ cuando en Estados Unidos haya pasos de Semana Santa”, bromea, defendiendo la importancia de valorar y disfrutar de las tradiciones locales.

Así, entre ironía y cultura popular, Rancio vuelve a poner el foco en la riqueza patrimonial y sentimental del cementerio de San Fernando, un espacio que cada 1 de noviembre se convierte en lugar de encuentro entre la memoria, la historia y las curiosidades más sevillanas.