San Juan de Aznalfarache estrena nuevos vehículos para la Policia Local

El parque de Valdomina fue el escenario elegido por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para celebrar un acto muy especial, la presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local. Un evento pensado para las familias del municipio sevillano, donde los más pequeños fueron los verdaderos protagonistas.

Desde primera hora, los niños y niñas pudieron subirse a los patrulleros y motocicletas policiales, tocar las sirenas y sentirse, por un día, parte del cuerpo. La jornada estuvo llena de emoción, especialmente cuando la Unidad Aérea Policial de San Juan realizó una exhibición de vuelo, con el dron “Guzmán” sobrevolando la zona y mostrando sus capacidades en tareas de vigilancia y rescate. También participaron los perros de la Unidad Canina de la Policía Local de Camas, que ofrecieron una demostración del importante trabajo que realizan en el día a día.

Los niños y niñas de San Juan pudieron disfrutar de una jornada de aprendizaje y diversión junto a los agentes de la Policia Local de la localidad / El Correo

Durante la jornada, la alcaldesa Mª Luisa Moya destacó el compromiso del ayuntamiento con la modernización de la Policía Local, haciendo especial hincapié en el trabajo diario del ayuntamiento "para garantizar una Policía Local cercana, moderna y bien dotada, donde la seguridad se convierte en una prioridad".

Una flota moderna y sostenible

Vehículos no solo totalmente equipados, sino responsables con la sostenibilidad y el medioambiente / El Correo

La nueva flota está compuesta por cuatro coches híbridos totalmente equipados con desfibriladores, alcoholímetros y material para controles policiales. Dos de ellos incluyen además mamparas de separación interior. A estos se suman dos motocicletas eléctricas, una apuesta clara por la sostenibilidad y la movilidad limpia en el municipio.

Nuevos agentes en formación

La plantilla también crece, siete nuevos policías locales se encuentran actualmente formándose en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, y pronto se incorporarán al servicio activo. “Con este aumento de personal reforzamos la presencia policial, mejoramos los turnos y aseguramos una respuesta más rápida ante cualquier incidencia”, señaló la alcaldesa.

Más inversión en seguridad

El Ayuntamiento de San Juan ya tiene en marcha un plan de inversión superior a los 150.000 euros para la instalación de cámaras de seguridad en distintos puntos del municipio. Tras los buenos resultados del proyecto piloto realizado meses atrás, el objetivo es extender el sistema a nuevas zonas del pueblo para seguir avanzando en la mejora de la seguridad ciudadana.

San Juan, sede del IV Congreso Andaluz de Drones Policiales

Cartel oficial del IV CADOP organizado por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, junto con la Asociación UAS Andalucía y la Unidad Aérea Policial local. / El Correo

Como colofón, San Juan será anfitriona del IV Congreso Andaluz de Drones en Operaciones Policiales (CADOP) 2025, organizado junto a la Asociación UAS Andalucía y la Unidad Aérea Policial local. El evento se celebrará los días 21, 22 y 23 de noviembre en el Teatro Municipal Romero San Juan, y reunirá a profesionales de toda Andalucía en torno a la innovación tecnológica y el uso de drones en operaciones policiales.

Durante el congreso se llevará a cabo un simulacro de búsqueda de una persona desaparecida en la ribera del río Guadalquivir, una demostración práctica del potencial que tienen estos dispositivos en labores de emergencia.

San Juan de Aznalfarache continúa así su apuesta por una Policía Local moderna, cercana y preparada, que combina la tecnología con la proximidad a los vecinos y vecinas, garantizando que la seguridad siga siendo una seña de identidad del municipio.