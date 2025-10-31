Una de las ciudades más bonitas de toda España y una de las más antiguas de Europa. Así se presenta uno de los municipios más visitados y emblemáticos de toda la provincia de Sevilla, que cuenta con una mezcla sin igual de arquitectura e historia, con vestigios de sus primeros moradores que datan del Neolítico.

Esta ciudad que deja sin palabras a todo aquel que la visita por la belleza de sus calles empedradas y sus monumentos, así como por la importancia histórica que ha acumulado durante siglos es Carmona, una localidad situada a apenas 30 minutos de la capital de Sevilla que cuenta con una amplia variedad de restos arqueológicos que demuestran la importancia de este territorio durante todas las épocas de la historia.

Sevilla acoge uno de los municipios más antiguos de Europa, considerado de los más bonitos de España: combina arquitectura e historia / Diputación de Sevilla

Fue en la Edad del Cobre cuando la meseta en la que se localiza fue ocupada por primera vez para aprovechar la riqueza agrícola del terreno y la defensa natural que supone su ubicación. Desde sus primeros tiempos, esta ciudad siempre estuvo amurallada, como demuestran los restos que aún se mantienen en el municipio y las dos puertas que se han convertido en su mayor emblema, la de Córdoba y la de Sevilla.

Historia de esta ciudad de Sevilla considerada una de las más bonitas del país

Gracias a los numerosos restos encontrados en la zona se ha podido conocer que, durante la época romana, Carmona contaba con el privilegio de acuñar su propia moneda, así como ser lugar de paso de la Vía Augusta, la gran calzada que unía Hispania. Además, durante esta época se creó otra de las grandes joyas de Carmona, su Necrópolis romana, un conjunto funerario único que data del siglo I y que se ha convertido en uno de los mejor conservados de toda la Península.

Además, frente a esta necrópolis se encuentra el Anfiteatro, otro de los mayores referentes de la ciudad, que acogía espectáculos de fieras y manifestaciones artísticas durante la época romana, un enclave que ha sido declarado Bien de Interés Cultural por su riqueza histórica y cultural.

Asimismo, de esa época es el vino en estado líquido más antiguo del mundo, hallado en Carmona en 2019 con más de 2.000 años de conservación en un mausoleo de una familia acaudalada de la época.

Carmona conserva muestras de las civilizaciones que han pasado por allí

Pero su importancia no desapareció durante la época musulmana, sino que fue capital de uno de los reinos taifas, lo que le llevó a construir alcázares, mezquitas y otros edificios. En la actualidad, esta localidad situada en plena Campiña se ha convertido en una de las ciudades más importantes de España desde el punto de vista turí­stico al conservar numerosas y ricas muestras de todas las civilizaciones que por aquí­ han pasado.

Una trayectoria que aún se puede contemplar en sus murallas, que impresionan desde lejos; así como los monumentos tan interesantes como Los Alcázares, la Iglesia de San Felipe, la Iglesia de Santa Marí­a, la Puerta de Sevilla, la Puerta de Córdoba y otros muchos edificios civiles y religiosos. En conjunto, constituye una ciudad monumental y uno de los núcleos de interés turí­stico-cultural más importante de Andalucí­a que merecen la pena visitar.