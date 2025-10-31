Segunda baja por los daños de las inundaciones en Fibes: Sevilla de Boda se aplaza a febrero

El segundo evento previsto para los próximos días en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes también se suspende. El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este viernes que "debido a los daños ocasionados por el reciente temporal" se aplaza Sevilla de Boda, que iba a tener lugar del 7 al 9 de noviembre. La decisión llega tras la suspensión del Salón del Motor, anunciada este jueves, que iba a celebrarse en el recinto del 29 de octubre al 2 de noviembre. El Consistorio ha confirmado que el evento se aplaza para los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026.

En la muestra participan 70 empresas expositoras que ocuparán una superficie expositiva de casi 7.000 m2 con un impacto económico previsto de 500.000 euros. Se suman a los 45 millones de euros de impacto económico que calculó el alcalde, José Luis Sanz, que iba a generar el Salón del Motor.

El Ayuntamiento continúa evaluando los daños provocados por el temporal en el edificio, concretamente en la zona de Fibes 1, donde se siguen realizando labores de inspección. Según explicaron fuentes municipales, los daños ocasionados se han concentrado en la práctica totalidad de los sótanos de las instalaciones, afectando especialmente a las dependencias situadas por debajo de la rasante, donde se encuentran elementos esenciales como transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación.

Según el informe emitido por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, las intensas precipitaciones provocaron la anegación de los sótanos y se recomienda la clausura temporal de las instalaciones de Fibes 1 hasta que se pueda garantizar plenamente la seguridad de las mismas. Esta incidencia no afecta al resto de espacios del recinto. Fuentes municipales explican a este periódico que de momento "no hay plazos" para la reapertura de Fibes I, pero se trabaja en que sea "lo antes posible".

Los próximos eventos de Fibes I son la XVI edición del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres (los días 11 y 12 de noviembre) y el Salón Internacional del Caballo, SICAB 2025, sede del Campeonato del Mundo del Caballo Español (18 al 23 de noviembre).