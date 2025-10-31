Qué hacer en Sevilla el fin de semana de Todos los Santos: cultura, música y ocio para todos los gustos

El fin de semana del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre deja todo tipo de propuestas en Sevilla, con Halloween por supuesto, flamenco con varias actuaciones de primer orden, vinos y licores en el Patio de Diputación, rock en diversos estilos, teatro y mucho más. Te adelantamos la agenda cultural y de ocio en la capital.

■ El Teatro de la Maestranza acoge este fin de semana la actuación del guitarrista sevillano Rafael Riqueni, que presentará su espectáculo Nerja el sábado 1 de noviembre a las 20:00 horas. El maestro del flamenco ofrecerá un concierto cargado de lirismo y elegancia, en el que repasará las piezas más representativas de su carrera junto a nuevas composiciones que fusionan la tradición y lo contemporáneo.

Vinos y licores de 41 bodegas

■ El Patio de la Diputación de Sevilla acoge este fin de semana la XV Feria de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla, que se celebrará los días 1 y 2 de noviembre dentro del programa “Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla”. El evento reunirá a 41 bodegas y destilerías de distintas comarcas sevillanas, que ofrecerán degustaciones, venta directa y actividades complementarias para promover el enoturismo y la marca “Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla”. Con entrada gratuita, la feria abrirá el sábado de 11:00 a 20:00 horas y el domingo de 11:00 a 18:00 horas, convirtiéndose en un punto de encuentro para los amantes del vino, la cultura local y los productos de calidad del territorio.

■ Isla Mágica continúa este fin de semana con su campaña especial de Halloween, que se celebra del 3 de octubre al 9 de noviembre y transforma el parque temático en un escenario de terror y diversión. Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos temáticos, pasajes del miedo, animaciones especiales y una ambientación escalofriante en cada rincón del recinto. Una experiencia ideal para disfrutar en familia o con amigos durante estas fechas.

■ La Casa de la Ciencia de Sevilla, en la Avenida de María Luisa, ofrece este fin de semana una completa programación para disfrutar en familia. Además de las sesiones del planetario, los visitantes podrán recorrer las exposiciones temporales “El Perú en la Antártida”, que muestra la investigación científica del país sudamericano en el continente helado, y “Cerebros”, una fascinante propuesta sobre el funcionamiento del cerebro humano y animal, entre otras propuestas.

Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón, entre otras propuestas

■ En la Sala Cero Teatro (C/ Sol 5, Sevilla) para este fin de semana se podrá ver: el sábado 1 de noviembre a las 17:00 h el espectáculo familiar Dadá (de la compañía Bambalina Teatre Practicable) y a las 19:30 h la comedia para adultos Al relente (de la compañía Charo Urbano).

■ El Cartuja Center CITE de Sevilla ofrece este fin de semana una doble cita musical destacada. El sábado 1 de noviembre, a las 21:00 horas, subirá al escenario el supergrupo G-5, formado por Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón, que presentarán un espectáculo lleno de ritmo, humor y esencia andaluza. Además, el domingo 2 de noviembre el espacio acogerá el tributo musical “Una rosa es una rosa”, homenaje al trío Mecano, con un montaje que repasa sus grandes éxitos con una cuidada puesta en escena.

■ El Teatro La Fundición dedica estos días su escenario al Ciclo Danza Mobile, con varias propuestas que combinan danza, música y teatro inclusivo. El viernes 31 de octubre se presenta “La necesidad de bailar con otro”, un programa compuesto por cuatro piezas de danza contemporánea interpretadas por artistas con y sin diversidad funcional. Durante todo el fin de semana, del 1 al 9 de noviembre, estará también en cartel la obra teatral “Tres globos”, una propuesta poética y visual para todos los públicos. Además, el domingo 2 de noviembre el ciclo continúa con “Lunes: Historias y canciones de vida”, un espectáculo que une narración y música en una emotiva reflexión sobre la memoria y la inclusión artística.

■ El Teatro Alameda continúa este fin de semana con el 35.º ciclo “El Teatro y la Escuela”, que acerca las artes escénicas al público infantil y juvenil. En esta ocasión se presenta la obra “SUM”, de la compañía Baychimo Teatro, una propuesta visual y poética que invita a reflexionar sobre el aprendizaje, la cooperación y el valor de los pequeños gestos cotidianos.

■ El Teatro Atalaya-TNT celebra este fin de semana el XVII Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales (CENIT), una cita consolidada que reúne a compañías emergentes de dentro y fuera de España dedicadas a la creación contemporánea. Desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, el espacio acogerá seis propuestas innovadoras: La Petite Mort y Danza Macabra (viernes), No Gender y Aprendan del fuego (sábado), y ESTRIP junto a Caso Enterrado (domingo).

■ El Espacio Turina ofrece este fin de semana una programación diversa y de gran nivel musical. El viernes 31 de octubre, a las 18:00 horas, acogerá en la Sala Juan de Mairena un concierto del Zahir Ensemble junto al grupo francés Des Équilibres, dentro del XVI Festival de Música Contemporánea, con entrada libre. El sábado 1 de noviembre, a las 20:00 horas, el escenario de la Sala Silvio se llenará de flamenco con la actuación del guitarrista Pedro Sierra y la cantaora La Tobala, en el marco del XVI Festival de la Guitarra de Sevilla. Por último, el domingo 2 de noviembre, a las 12:00 horas, se celebrará el concierto de música de cámara “Made in Seville”, con Francisco Cantó al clarinete y Ángela Moraza al piano, que presentarán su nuevo trabajo discográfico.

Rock alternativo, metal y pop-rock

■ La Sala Malandar (C/ Torneo 43) propone dos noches de música en directo para cerrar octubre y estrenar noviembre. El viernes 31 de octubre actuará la banda Los Niños Jesús, con su característico sonido pop-rock cargado de energía y humor. Y el sábado 1 de noviembre llegará el festival Rock in Jawolin, una cita con varias bandas locales que rendirán homenaje a los clásicos del rock con un potente directo.

■ La Sala X (C/ José Díaz 7) celebra un intenso fin de semana musical con propuestas para todos los gustos. El viernes 31 de octubre, a las 21:00 h, actuará la banda Shalom, con entradas anticipadas desde 9 €, en un concierto que combina rock alternativo y sonido oscuro. El sábado 1 de noviembre, a partir de las 19:45 h, será el turno de Artillery, Apotropaico y Vinodium, en una noche dedicada al metal más potente (entradas desde 20 €). Y para los más nocturnos, la sala ofrecerá dos sesiones especiales de clubbing: Club Brecha Especial Halloween y Club Visceral Room x La Pocilga, ambas desde la 01:00 h, con electrónica y ambiente festivo hasta altas horas.

■ El Teatro Los Remedios apuesta este fin de semana por los grandes musicales familiares. El domingo 2 de noviembre, a las 12:00 h, se representará “Coco, Tributo Musical”, una adaptación llena de color, música y emoción inspirada en la célebre película de animación. Ese mismo día, a las 18:30 h, el escenario acogerá “Anastasia, Tributo Musical”, un espectáculo que combina voces en directo, coreografías y una cuidada puesta en escena para revivir la magia del clásico animado. Dos propuestas ideales para disfrutar del teatro en familia.