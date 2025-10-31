Tanques de tormentas en Triana y Sevilla Este y un colector en el Cerro: el plan para proteger la ciudad de inundaciones

La ciudad de Sevilla se prepara para más tormentas como las de este pasado miércoles, que dejó registros para la historia, según los datos de Emasesa: 115 litros por metro cuadrado desde las 00.00 a las 15.00 horas y picos de 9 litros en cinco minutos o 40 litros en una hora. Por eso, en previsión a que se vivan situaciones aún más graves, aunque sin dar plazos de cuándo serán una realidad, se van a construir dos nuevos tanques de tormentas y un nuevo colector, que supondrán una inversión de alrededor de 200 millones de euros. La intención con estas actuaciones es evitar inundaciones en Sevilla Este, Triana y Los Remedios, Cerro del Águila o Tiro de Línea.

"Desgraciadamente, cada año llueve de esta forma y es más frecuente que pasen estas cosas". El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya asume que tendrá que capear con temporales más importantes que el vivido este miércoles, considerado por él mismo como "el peor en los últimos 50 años". "No hay ciudad en España que soporte esa cantidad de agua", explicaba este jueves. Por eso ha dado instrucciones a la Gerencia de Urbanismo y a Emasesa para que estudien nuevas ubicaciones de tanques de tormentas y se reanude la tramitación de dos de nueva creación, que estarán ubicados en el Polígono Carretera Amarilla y Blas Infante.

El de Carrereta Amarilla es un proyecto ya redactado hace más de cuatro años que nunca se llegó a ejecutar, el cual requerirá una inversión de 75 millones de euros y está a la espera de fondos europeos. Y el de Blas Infante (Triana-Los Remedios) está en estudio y necesitará una inversión de 25 millones de euros. Además, también se estudia la construcción de un nuevo colector, en el Tamarguillo, que supondrá destinar hasta 100 millones de euros.

Actualmente Sevilla cuenta con dos tanques de tormentas, uno en la Alameda de Hércules y otro en Kansas City, que este miércoles se llenaron completamente, y seis estaciones de bombeo. "Si hubieran presentado alguna incidencia, a las 10 de la mañana Sevilla ya habría estado inundada", resaltaba Sanz. Estas infraestructuras, ante la incapacidad de las redes de saneamiento actuales para soportar tanto caudal de agua, son esenciales para que Sevilla no quede arrasada por la lluvia. Emasesa define estos depósitos de retención de aguas pluviales como "una infraestructura cuya función es retener agua para laminar el caudal a la red de saneamiento con el objetivo de evitar inundaciones de la red de alcantarillado".

En el caso de las tres futuras infraestructuras que pretende reactivar el Gobierno de Sanz, según el alcalde están llamadas a aliviar las inundaciones en la zona de Montes Sierra de Sevilla Este, en el Cerro del Águila y en Tiro de Línea. En esta última ubicación explicaba el regidor hispalense que ya se han iniciado obras en las calles Utrera y Sanlúcar, "que es donde se producen las inundaciones".

Tanque de tormentas en Carretera Amarilla

Este proyecto es el más avanzado porque ya se redactó en hace años. De hecho en marzo de 2021 una representación de la junta directiva de la Comunidad de Propietarios del Parque Empresarial PICA, se reunió con representantes del Ayuntamiento de Sevilla para abordar la construcción de un tanque de tormentas. En esta cita se presentó el proyecto para solventar sus problemas de inundación y los pasos a seguir. Inicialmente se planteó una inversión de 45 millones, justificada por que hay que cambiar las redes de saneamiento del entorno, aunque ahora se ha elevado a los 75 millones.

La actuación planteaba también la reurbanización del entorno junto a la calle Rafael Beca Mateo, modificando el acerado, carretera, arboleda, distribuición de contenedores de basura y de las zonas de aparcamiento.

Según el alcalde, este tanque de tormentas "habría solucionado incidencias en Montes Sierra y Sevilla Este", aunque lo cierto es que en la zona de Emilio Lemos ya se construyó un colector que hasta ahora ha servido como arma frente inundaciones allí. En Sevilla Este, de hecho, el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín dejó proyectado un tanque tras la construcción de los otros dos que en 2011 Juan Ignacio Zoido "intenta retomar en la zona de Las Góndolas". Su explicación continúa con que "el PSOE, movilizando a los vecinos, consiguió paralizar su construcción", y Juan Espadas cuando llega a la alcaldía en 2015 "no lo retoma". Ese proyecto fue sustituido por el de Carretera Amarilla.

Tanque de tormentas de Blas Infante

Esta infraestructura aún se encuentra en estudio, aunque ya se prevé una inversión de 25 millones de euros. Tampoco es una idea nueva. En 2020 el Ayuntamiento, socialista, aprobó una obra en los antiguos viveros de Los Remedios para la construcción por parte de Emasesa de un depósito subterráneo para retención de aguas pluviales de alrededor de 13.000 m2. El objetivo, "solucionar los problemas de capacidad de la red de saneamiento de Triana, que provoca frecuentes inundaciones en la zona", según explicó el Consistorio entonces.

Además, en 2011 se construyó una infraestructura de enormes dimensiones con un colector de más de dos kilómetros de longitud y entre 2,5 y 3 metros de ancho diseñado para canalizar el agua hasta ese futuro tanque de tormentas, que cuatro años después Sanz quiere retomar en Blas Infante. Actualmente se usa un bypass que conecta con la zona de Alvar Núñez.

Para este depósito de aguas pluviales se iban a destinar 16 millones de euros, incluidos en el plan de saneamiento de la cuenca oeste elaborado por Emasesa, que asumiría también la reurbanización de todo el ámbito para el desarrollo de los usos previstos, que se definirían más adelante de acuerdo con los intereses del sector y, para los que se contaría con la iniciativa privada. La ordenación propuesta conllevaba también una apertura de viario para mejorar la integración del sector en toda el área, equipamientos públicos, un centro deportivo, espacios libres y zonas verdes, y áreas de uso terciario conforme a las previsiones establecidas en el PGOU.

Un colector en el Tamarguillo

La tercera actuación será la construcción de un colector en el Tamarquillo, con una inversión de 100 millones, "que solucionarán algunas de las inundaciones de alguna parte del Cerro del Águila y el Tiro de Línea". Es una continuación del colector de cerca de tres metros de diámetro que se construyó en 2022 en la zona de San Francisco Javier, por la ampliación del tranvía, que permitió la renovación subterránea de toda la red de canalización de aguas. Esta obra tenía como misión evitar inundaciones que solían producirse allí. En un principio se proyectó que costara 45 millones, llevando el agua por Plantinar y Tiro de Línea hasta una estación de bombeo que lleva el agua hasta el río Guadaíra.

De momento Sevilla cuenta con los 25 metros de diámetro por 25 metros de profundidad y una capacidad de 11.500 metros cúbicos del tanque de tormentas de la Alameda de Hércules; y con los 174 metros de largo, 40 metros de ancho, profundidad máxima de 9 metros y capacidad máxima de almacenamiento de 41.000 metros cúbicos del tanque de tormentas de Kansas City. Y ahora busca reforzar sus infraestructuras para que poder hacer frente a futuras tempestades.