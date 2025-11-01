¿Cuándo volverá a llover en Sevilla? Estos son los próximos días con más probabilidad según Aemet

La lluvia que cayó en Sevilla el pasado miércoles fue histórica. No es habitual que caiga tanta agua sobre la capital, ni en la provincia, y es complicado que se repita. De cara a los próximos siete días, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo será mayormente seco, combinando momentos soleados con nublados. No obstante, no hay que guardar de forma definitiva el paraguas porque el panorama en estos momentos es que la lluvia esté presente y amenace varios días. Además, habrá bajada de temperaturas.

Ya este domingo llega una jornada con probabilidad alta de lluvia. Desde las 00.00 horas de esta madrugada de sábado a domingo Aemet da un 70% de probabilidad de precipitación hasta las 6.00 horas, que tornará en un 40% hasta las 12.00 horas de la mañana. Durante todo el día la temperatura tendrá mínimas de 13 grados y máximas de 25 grados con cielos nublados.

Tanto el lunes como el martes no se espera lluvia. Aemet predice un 0% de probabilidad, con un tiempo poco nublado y temperaturas entre los 10 grados de mínima y los 25 de máxima. En cambio, miércoles y jueves serán los días más propicios a que llueva, si bien la probabilidad no es muy alta.

Calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales de Sevilla / María José López - Europa Press

El miércoles presentará según Aemet intervalos nubosos con lluvia. La probabilidad de precipitación es del 65%, con temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 26 grados.

El panorama del jueves será similar. Estos intervalos nubosos con lluvia se traducirían en una probabilidad de que caiga agua del 55% con 11 grados de mínima y 23 grados de máxima. Y ya para el próximo viernes, el porcentaje de posibilidad de que llueva cae al 25%, con un cielo cubierto. La temperatura mínima seguirá cayendo hasta los 9 grados, con máximas de 20 grados.

¿Cómo será el tiempo en Andalucía este domingo?

Hay un cambio en el tiempo de Andalucía desde este sábado a mañana domingo. El frente que está en el norte cruzará la península en dirección sureste debilitándose hasta deshacerse antes de llegar a la costa mediterránea. Esto dejará en la mitad sur en Andalucía cielos nubosos a cubiertos y lluvias que irán disminuyendo a partir del mediodía.

Así, de 00.00 a 06.00 horas podría haber lluvias en Huelva, Sevilla y Córdoba; posteriormente se desplazarían las precipitaciones hacia el este pero muy aisladas y residuales, cubriendo las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén. Las temperaturas estarán con pocos cambios y los vientos serán de componente oeste flojos a moderados, más intensos en el litoral.