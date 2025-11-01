Alcalá denuncia ante el Seprona un nuevo vertido contaminante del río Guadaíra

La Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha interpuesto este viernes una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) tras detectarse espuma en el cauce del río a su paso por el Parque de Oromana, presumiblemente originada por vertidos de sosa cáustica, un producto "altamente contaminante".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, en el escrito presentado se ha solicitado la identificación de los responsables y el refuerzo de la vigilancia durante los episodios de crecida del río, al tratarse de una práctica que "se repite de forma habitual aprovechando el aumento del caudal".

Desde la Delegación se ha incidido en que estos vertidos "suponen un grave perjuicio para el ecosistema fluvial y para el Monumento Natural Ribera del Guadaíra", incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.