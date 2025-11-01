La avenida de la Palmera alcanza los 151 ejemplares con la plantación de 44 más: "Recuperará su aspecto original"

La avenida de la Palmera de Sevilla ya cuenta con 151 ejemplares tras la plantación de 44 palmeras, que se suman a los 107 que ya había antes de la intervención realizada por el Servicio de Parques y Jaridnes. Estas palmeras datileras (Phoenix dactylifera), según ha informado el Ayuntamiento, tiene como objetivo "recuperar el aspecto original de una de las vías más emblemáticas de la ciudad".

Los trabajos han incluido el destoconado de los antiguos ejemplares, la apertura de alcorques de plantación y la colocación de tutores y cinchas metálicas para garantizar la estabilidad y el correcto arraigo de cada palmera, ha explicado el Consistorio. La inversión total de la actuación ronda los 105.000 euros, tanto para el suministro de las especies como para la ejecución completa de los trabajos.

Plantación de palmeras en la avenida de la Palmera de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

La Avenida de la Palmera recibió este nombre en 1910 por la palmera que existía en la glorieta que marcaba el final de la misma. Con motivo de la remodelación para la Exposición Iberoamericana de 1929, se plantaron unos años antes palmeras datileras que le dieron su actual aspecto y embellecieron el acceso sur de la ciudad. Desde entonces, se ha convertido en uno de los paseos más representativos de Sevilla, conocido por sus amplias aceras, sus jardines y las residencias señoriales que lo flanquean.

Esta actuación se enmarca en la campaña de plantación de palmeras que el Ayuntamiento de Sevilla está desarrollando en distintas zonas de la ciudad. En total, se han plantado 419 ejemplares de distintas especies con una inversión superior a 470.000 euros. Destacan las 88 palmeras del Parque Miraflores II, las 44 de la Avenida de la Palmera, las 34 del Paseo de Catalina de Rivera, las 40 del Parque Vega de Triana, las 28 del Parque de María Luisa y los Jardines de las Delicias, las 19 del Parque de los Príncipes, así como la plantación en los Jardines de Murillo, donde se han incorporado 29 palmeras datileras, 2 palmeras canarias y 6 Trachycarpus fortunei, completando así la reposición y mejora de este espacio histórico, además de otras plantaciones en enclaves como los Jardines de la Caridad, el Parque Amate, la Puerta de Jerez, la Avenida de la Constitución o la calle Juan Pablo.

Próxima plantación de 78 palmeras en la calle Marie Curie

A esta iniciativa hay que sumar las plantaciones de palmeras que se realizarán la semana que viene en la calle Marie Curie. Se incorporarán 78 ejemplares con una dotación económica de 150.802,88 euros. Estos trabajos de plantación supondrán la creación de 16 nuevas posiciones de palmeras. En conjunto, la campaña de plantación de arecáceas contempla la incorporación total de 497 unidades en distintos puntos de la ciudad.

En esta línea, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha indicado que se sigue "trabajando para que Sevilla conserve su identidad paisajística, cuidando cada ejemplar y actuando en todos los distritos de la ciudad".