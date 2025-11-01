El Ayuntamiento pone a la venta una vivienda de 37 metros en el Prado por 98.000 euros y locales desde 52.000

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a la venta nueve locales y una vivienda propiedad municipal en ocho lotes por un precio de más de 487.000 euros (sin incluir impuestos). Esta enajenación de inmuebles del consistorio incluye la venta de una vivienda en la calle José María Osborne nº 7, esto es, uno de los bloques de pisos colindante a la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

Se trata de la antigua vivienda de portería y cuenta con una superficie de 36,81 metros cuadrados, según consta en los pliegos de condiciones publicados por el Ayuntamiento en la plataforma de contratación. La descripción registral indica que “está situada en el centro de la planta baja al fondo de este portal" y que "linda frente al hueco de escalera".

Actualmente, se encuentra en bruto al haberse demolido todas las divisiones interiores y anuladas las instalaciones. Las ventanas están clausuradas por motivos de seguridad, "para impedir accesos indeseados". El valor estimado de este contrato es de 98.209,64 euros, según la documentación.

El comprador tendrá que llevar a cabo "todas las obras de reforma necesarias para su uso como vivienda". Para la valoración se ha considerado la superficie construida escriturada, a la que se añadirán las zonas comunes que correspondan. La antigüedad del edificio en el que se ubica es de 85 años.

Locales también en La Barzola

En esta licitación se incluyen además tres locales en la calle Abogada Aurora León, nº 2, en concreto, los números 6 (antiguo Bar Cocodrilo), 7 (antiguo Bar Casa Florencio) y 9 (antigua Charcutería del Prado). Cuentan con 37, 63,35 y 77,63 metros cuadrados de superficie construida, respectivamente. Sus precios son de 52.000, 89.000 y 110.000 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento ha sacado a la venta una serie de locales en la plaza Virgen del Pilar de la barriada Virgen de los Reyes de La Barzola, en el distrito Macarena. En este caso, se trata de los números 2, 3, 4, 8, 16 y 17 de la plaza y sus precios van desde los 21.878 a los 31.000 euros.

Tres grandes parcelas sin comprador

Del patrimonio municipal, hay algunos solares bien ubicados en la capital que no consiguen comprador. Un informe de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente al que ha tenido acceso este periódico insta a volver a licitar o adjudicar directamente una serie de inmuebles que han quedado desiertos y están incluidos en el programa de ventas del Plan de Enajenaciones e Inversiones del PMS 2024-2027. El primero de ellos se sitúa en la que fuera la Fábrica de Vidrios de la Trinidad, donde un solar sigue sin construir aunque en la actualidad se levantan otras promociones.

También se han quedado desiertas otras tres parcelas de titularidad municipal en la Carretera de Cádiz, al sur de la ciudad. Se trata de las denominadas A9, A12 y A13, y, a falta de licitadores, ha quedado en este estado. La primera de ellas estaba valorada en dos millones de euros y estaba destinada a 22 viviendas, mientras que la segunda costaba 2,5 millones y su destino era el levantamiento de 26 pisos. En el caso de la tercera de las parcelas, la D13, el montante alcanza los 2,5 millones de euros y otras 26 viviendas.

Las últimas parcelas que se han quedado sin comprador -denominadas RL-08 y RU-7- están ubicadas en uno de los nuevos desarrollos residenciales de la ciudad, Hacienda El Rosario, situado en el límite con Alcalá de Guadaíra y que cuentan con un valor de 1,8 millones de euros, según el informe.