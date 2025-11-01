Un bar de Sevilla busca camareros "sin papeles" y las redes arden por las malas condiciones: "Anda que se cortan"

"Anda que se cortan". Así ha mostrado su indignación el reconocido perfil 'Soy camarero', que visibiliza las situaciones que se encuentran tanto los propios trabajadores y hosteleros como los clientes en diversos negocios de todo el país, a la oferta de empleo que ha publicado un bar de Sevilla en una conocida plataforma de búsqueda de empleo, cuyas condiciones han despertado la indignación de la sociedad a través de las redes sociales.

Solo contemplar la descripción de la oferta de empleo ya delata el motivo de este enfado generalizado: "Buscamos personal sin papeles". Así, la empresa muestra su intención de contratar únicamente a personas que no cuenten aún con un permiso de residencia legal en España, lo que podría dejarles en una situación de indefensión ante cualquier problemática que surgiera en el puesto de trabajo.

Jornadas de 16 horas en este negocio de Sevilla

Pero no solo este aspecto ha enfurecido a la ciudadanía, sino también las condiciones que ofrece la empresa, pues asegura que el nuevo empleo accederá a una jornada completa, de lunes a viernes y descanso los fines de semana, en horario de ocho de la mañana a doce de la noche, es decir, 16 horas al día, el doble de lo permitido por ley.

Además, la empresa pide disponibilidad inmediata a los posibles interesados y les promete un sueldo de 1.100 euros al mes, inferior al Salario Mínimo Interprofesional, situado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas.

Críticas de la población a la oferta de trabajo de un bar de Sevilla

Una situación que ha mostrado a través de su perfil 'Soy camarero', y que se ha llenado de interacciones ante el enojo de la ciudadanía con el hecho de que aún se produzcan este tipo de ofertas: "Oye, 16 horas al día por 1.100 al mes, ni tan mal. Habría que enviarle una inspección, visto lo visto".

"80 horas semanales y 1.100 euros. Si es que lo que me sorprende es que todavía encuentren alguno", ha señalado otro usuario. A lo que ha añadido otra: "¿Y esto por qué no se denuncia y persigue?. "Esclavitud, ni más ni menos", ha recalcado otro sobre esta oferta que, tras el aluvión de críticas recibidas, ha desaparecido de la plataforma de empleo.