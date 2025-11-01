Susto en la Plaza de la Concordia de Sevilla por la caída de un árbol de grandes dimensiones

Un árbol de grandes dimensiones se ha caído este sábado de manera repentina generando un enorme susto a los que pasaban por allí. Ha ocurrido en pleno centro de Sevilla, en la Plaza de la Concordia. Según ha informado Emergencias Sevilla, no ha habido que lamentar daños personales, ningún peatón se ha visto afectado, aunque sí ha llevado por delante el vallado de una obra cercana.

Desde que se ha producido este suceso, como confirman fuentes municipales a este periódico, se han desplazado agentes de la Policía Local, Bomberos y operarios de Parques y Jardines. La zona ha sido señalizada y los servicios municipales continúan interviniendo para retirar este ejemplar de gran porte.

El Ayuntamiento de Sevilla no ha informado sobre cuál ha podido ser el motivo, aunque todavía están recientes las consecuencias de las intensas lluvias del pasado miércoles que arrasaron con varios árboles por toda la ciudad. Hasta 45 incidencias se atendieron por caídas de ramas de árboles.

La más llamativa fue la rama en la Ronda del Tamarguillo, que provocó el corte de dos carriles al tráfico. Los bomberos tuvieron que atender también la caída de una rama en la calle Diego Ángulo Íñiguez, en Nervión, que afectó a un coche. También actuaron en San Benito, en Luis Montoto y la Alameda.