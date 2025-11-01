El desconocido origen sevillano de los leones del Congreso: fueron un encargo real que se realizó en Sevilla / .

Todo el que haya visitado el Congreso de los Diputados en Madrid habrá contemplado con estupor y admiración los dos enormes leones de bronce que protegen sus puertas como un símbolo impenetrable de la fuerza y el poder de la nación. Pero lo que la mayoría desconoce es que estas dos gigantescas figuras fueron realizadas en el siglo XIX en Sevilla, en concreto, en la Real Fábrica de Artillería.

Todo comenzó cuando, en 1850, la reina Isabel II consideró que las farolas que adornaban el Congreso carecían de la majestuosidad que requería un edificio como ese, por lo que encargó al escultor Ponciano Ponzano la creación de dos leones que simbolizaran la importancia de este enclave y el propio país.

Los leones del Congreso se crearon en Sevilla con cañones fundidos

Ante la mala situación económica en la que se encontraba España en ese momento, el escultor decidió realizar dos leones con sus patas sobre orbes con yeso pintado para simular el bronce. Sin embargo, este material no soportó adecuadamente las inclemencias del tiempo y se acabó deteriorando, lo que llevó a su retirada del lugar.

Tras esto, se encargó al escultor José Bellver que tomara el mismo encargo que su predecesor pero, en este caso, el artista creó los leones con un tamaño reducido, lo que generó críticas por la falta de esa majestuosidad que pedía Isabel II, lo que llevó también a su traslado. Finalmente, se volvió a realizar el encargo a Ponciano Ponzano, que encontró una solución para poder mejorar los materiales utilizados sin tener que invertir excesivo dinero: fundir los cañones capturados durante la Guerra de África para crear dos leones en bronce.

Los leones del Congreso, creados en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla

Así, se decidió trasladar estos cañones a la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, un enclave que contaba con una amplia experiencia desde que se fundó en el siglo XVI y que tenía todos los recursos necesarios para realizar una obra como esa. Así, se llevó a cabo la fundición de estos dos leones en 1856, cuando la industria sevillana dio vida a 'Daoíz' y 'Velarde', nombre que reciben estos dos leones y que provienen de dos héroes de la Guerra de Independencia.

Hasta el 2009, los moldes realizados para dar vida a estos leones se quedaron en la Real Fábrica de Artillería, hasta que fueron trasladaros al edificio de Capitanía en la Plaza de España, donde continúan resguardados a día de hoy. Por su parte, los dos imponentes leones continúan custodiando el Congreso de los Diputados hasta haberse convertido en uno de los mayores emblemas del país.