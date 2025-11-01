Un pueblo de Sevilla adelanta a Vigo y encenderá sus luces de Navidad el 7 de noviembre, el primero de Andalucía

Un municipio sevillano ha tomado la delantera en la carrera por el encendido de las luces de Navidad. El Ayuntamiento de Estepa ha anunciado que pulsará el botón el próximo viernes 7 de noviembre, apenas una semana después de Halloween y quedando dos meses para el final de año. Será, por tanto, el primero de Andalucía en hacerlo. Lo hará incluso antes que Vigo, ciudad española que más fama tiene en lo que a encendido de luces se refiere.

El Consistorio de Estepa anunció que en una semana, a las 19.30 horas y en la Plaza del Carmen, será "el gran encendido de luces", que será amenizado en la previa por el DJ Moreno como speaker y el grupo Canastereo protagonizará la actuación musical de después del encendido de iluminación navideña.

El "botonazo" oficial correrá a cargo de la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata 2026. Además este año, coincidiendo con el primer acto del X Polvorón Vespero, el centro del municipio recibirá un centenar de Vespas, y dentro de estas actividades habrá barra solidaria gestionada por la asociación AGSE (Aicárdi-Goutières Estepa). Estepa es uno de los pueblos andaluces más populares por los polvorones y mantecados, precisamente.

Con esta programación, Estepa se adelanta a Vigo, que aún no tiene fecha definitiva pero medios locales apuntan a que será entre el 14 y el 21 de noviembre.

En Sevilla capital las luces de Navidad se encienden el 28

El encendido de las luces de Navidad de Estepa se producirá casi 20 días antes del de Sevilla capital. Los trabajos de instalación comenzaron el 1 de octubre y se extenderán hasta el 21 de noviembre para iluminar un total de 304 calles, glorietas y avenidas de los once distritos de la ciudad. En el Casco Antiguo se incorporan seis nuevas calles y serán 97. El distrito Este-Alcosa-Torreblanca contará con 39 calles iluminadas, Cerro-Amate con 33, Bellavista-Palmera llegará a las 26, San Pablo-Santa Justa con 21, La Macarena tendrá 19 calles iluminadas, el distrito Norte en 18, el Sur y Triana contarán con 15 calles con adornos y finalmente Los Remedios tendrá 11 y Nervión unas 10.

Finalmente, el encendido de todas ellas se producirá el viernes 28 de noviembre, y permanecerán encendidas hasta el 6 de enero. Al día siguiente, el 7 de enero, comenzará el desmontaje de las luces hasta el 15 de febrero, según el contrato de este servicio. El horario general será de 18.30 a 00.00 horas, excepto en Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes, cuando se prolongará hasta la una de la madrugada.