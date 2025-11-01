Comienza el plazo para pedir y renovar caseta para la Feria de Sevilla 2026: fecha límite, requisitos y cómo solicitarla

Comienza la cuenta atrás para la Feria de Sevilla de 2026. Está empezando noviembre, todavía no se han colocado todas las luces de Navidad y se acaban de retirar toldos, pero desde este sábado 1 de noviembre ya se puede enviar la solicitud para tener caseta en la Feria del año que viene. De hecho, ya tiene hasta portada. Siempre se quedan vacantes, tanto por aquellos que deciden no continuar como por los que se les olvida o se equivocan en la renovación, y tener una caseta en el Real es uno de los bienes más preciados de la ciudad, porque las listas de espera alcanzan hasta los 30 años. La Feria de Sevilla de 2025, por ejemplo, estrenó 10 nuevas casetas.

El Ayuntamiento de Sevilla ya ofrece en su página web, a través del área de Fiestas Mayores, la posibilidad de pedir caseta para la Feria de Abril de 2026 tanto de forma telemática como presencial. Entre los días 1 y 15 de noviembre de 2025, ambos inclusive, permanecerá abierto el plazo para solicitar la adjudicación de un módulo.

El Gobierno local advierte "expresamente que no se efectuarán avisos personalizados por correo electrónico, aceptándose únicamente las solicitudes que se presenten por los medios descritos".

La Feria de Sevilla de 2026 será del martes 21 al domingo 26 de abril / Eduardo Abad / EFE

Solicitud telemática

Según explica el Consistorio, las entidades deberán presentar obligatoriamente la solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El modelo de solicitud, así como la documentación adjunta, se publicarán en el Tablón de Edictos y en la web www.sevilla.org del Ayuntamiento de Sevilla. En lo que respecta a las personas físicas, las solicitudes se presentarán preferentemente en la web del Ayuntamiento.

Existen cuatro tipo de solicitudes, que se pueden rellenar en la web del Ayuntamiento:

Solicitud de caseta de Titularidad Tradicional.

Primera solicitud de caseta de feria.

Solicitud de renovación de Caseta de Titularidad Perdida.

Solicitud de renovación de petición de Caseta.

Presentación presencial

En el caso de presentarse en las Oficinas de asistencia en materia de Registro de la Plaza de San Sebastián núm. 1, se podrá hacer de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00, así como en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales (en este caso, en horario de tarde, mediante cita previa) y por los demás medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Renovar licencia o pedir nueva

Se han habilitado cuatro procedimientos específicos para presentar las solicitudes. El primero de ellos se destina a las solicitudes de licencia de titularidad tradicional para aquellos que tuvieron casetas en la última Feria de Abril.

El segundo para aquellos que por primera vez solicitan casetas; y el tercero para las solicitudes de titularidad perdida para quienes no tuvieron caseta en la última Feria pero sí anteriormente.

Y, por último, para la renovación de petición de licencia para aquellos que están en lista de espera de adjudicación de caseta.

¿Cuándo es la Feria de Sevilla de 2026?

La fecha de la Feria de Sevilla, o Feria de Abril, de 2026 será del martes 21 al domingo 26 de abril, celebrando el lunes 20 la tradicional Noche del Pescaíto. A diferencia de esta feria, que ha caído íntegra en el mes de mayo, en 2026 la Feria de Sevilla sí será en abril.

Esta fecha exacta se calcula teniendo en cuenta que la Feria de Sevilla siempre se celebra dos semanas después de la Semana Santa. Por lo tanto, si la Semana Santa de 2026 está prevista, según el calendario lunar, del 29 de marzo al 5 de abril, el Real se llenará de luces y alegría a partir del 20 de abril.