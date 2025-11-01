Temporal
El nivel de los embalses de Sevilla se dispara por encima del 76% tras las fuertes lluvias de esta semana
La gran cantidad de agua caída en los últimos días en la provincia de Sevilla ha llenado los embalses hasta un 13% más que hace un año, suficiente para abastecer durante cinco años
Los embalses de la provincia de Sevilla vuelven a estar en niveles altos de agua acumulada tras las fuertes lluvias de esta semana, que en la capital han alcanzado cifras históricas. Por poner en contexto, cayeron 115 litros por metro cuadrado en las primeras 15 horas, según los datos de Emasesa, lo que supuso 25 litros por metro cuadrado solo en una hora, momento en el que más agua dejó a la ciudad inmersa en el caos. El último registro similar data de 1997, hace 28 años, y lo daba la Aemet: 109 litros por metro cuadrado.
Así, después de las últimas lluvias, que no cesarán en los próximos días, el agua embalsada abastecería a Sevilla y los once municipios pertenecientes a la red -Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Camas, Coria, Dos Hermanas, El Ronquillo, La Puebla del Río, La Rinconada, Mairena del Alcor, San Juan de Aznalfarache y El Garrobo- durante cinco años.
La red de embalses de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) contabiliza este sábado agua acumulada que supera el 76% de su capacidad máxima. En concreto, llega al 76,3% a nivel general entre los embalses de Aracena, Zufre, Minilla, Gergal, Melonares y Cala. En total, el volumen embalsado es de 490,28 hm3.
En comparación con cómo estaban hace un año en esta misma fecha, los embalses de la provincia de Sevilla tenían un llenado del 63,02%. Incluso hace una semana estaba en el 75,06%. El jueves pasado, el día después de la gran tormenta, estaba al 76,60%.
Destaca el embalse de Melonares, situado entre los términos municipales de Castilblanco de los Arroyos y El Pedroso y dedicado exclusivamente al consumo humano, el más grande de la provincia con un máximo de 185,6 hectómetros cúbicos de capacidad que se encuentra actualmente al 81,8% de su capacidad, es decir, con un volumen de agua embalsada de 151,87 hm3 hectómetros cúbicos.
El de Zufre se encuentra aún más lleno, con capacidad para 175,27 hm3 y un volumen de agua embalsada de 149,58 hm3, lo que representa el 85,3%. El de Aracena, con capacidad para 128,65 hm3 y un volumen de agua embalsada de 102,91 hm3, está al 80%.
Le sigue el embalse de la Minilla, con una capacidad máxima de 57,8 hectómetros cúbicos y un volumen embalsado de 41,79 hectómetros cúbicos, o sea el 72,3% de su capacidad. El de El Gergal, situado en el término municipal de Guillena, con una capacidad máxima de 35,04 hectómetros cúbicos, está en un volumen de embalsado de 18,66 hectómetros cúbicos. Es decir, al 53,3%.
Por último, el embalse de Cala, localizado en El Ronquillo, está al 43,3%, es decir con 25,47 hm3 de volumen embalsado de una capacidad máxima de 58,8 hm3.
- Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
- Tanques de tormentas en Triana y Sevilla Este y un colector en el Cerro: el plan para proteger la ciudad de inundaciones
- Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
- Artillería recupera su calle central: será peatonal desde este viernes y conectará San Bernardo con Eduardo Dato
- Las nuevas 773 VPO en Sevilla Este y Alcosa se ofertarán en alquiler asequible y no se podrán vender durante 20 años
- Sevilla sufre la mayor tromba de agua desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado
- Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal
- Los pueblos de Andalucía donde más ha llovido: Cazalla de la Sierra encabeza las lluvias con casi 90 litros por metro cuadrado