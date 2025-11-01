Impulso a la mejora y construcción de 600 viviendas en el Polígono Sur: la Junta instalará su oficina a final de año

Más de 600 viviendas del Polígono Sur vivirán una transformación, entre las 512 que serán rehabilitadas y las 92 que serán de nueva construcción. La Junta de Andalucía, con este proyecto social, pretende transformar la barriada Martínez Montañés, y por ello se instalará allí antes de que acabe este año 2025. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha anunciado este sábado la adjudicación de los trabajos de reforma del local en el que instalará una nueva oficina de atención al público.

Con un coste de 212.678 euros, se harán obras en su futura sede ubicada en la avenida de La Paz, las cuales comenzarán antes de que finalice el año. La consejera, Rocío Díaz, ha destacado que "esta oficina supone un nuevo avance" en "un proyecto de gran envergadura, con una inversión de más de 13 millones de euros, que supondrá la regeneración urbana de Martínez Montañés".

Imágenes de las Tres Mil Viviendas del Polígono Sur de Sevilla / Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

Así será la sede de la Junta en el Polígono Sur

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha reiterado "el compromiso del actual Gobierno de la Junta con el Polígono Sur de Sevilla". Díaz ha añadido que "esta nueva oficina será la sede definitiva de la Junta de Andalucía en el Polígono Sur, desde donde ofreceremos un servicio mucho más cercano y directo a las familias que viven en estas viviendas sociales. Nuestro objetivo es agilizar la gestión que vienen desarrollando nuestros equipos de técnicos, trabajadores sociales y administrativos para el asesoramiento, acompañamiento y seguimiento de las familias".

Esta nueva sede de la Junta en el Polígono Sur dispondrá de una recepción para atender a los usuarios, además de una oficina diáfana, una sala de reuniones y una zona de archivo. Santa Lucía Promotora y Construcciones ha resultado la empresa adjudicataria para acometer estos trabajos, cuyo plazo previsto para su ejecución es de seis meses.

La intervención consistirá en la demolición de tabiques y la reforma de las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, telecomunicaciones, climatización y ventilación. El proyecto de obra abarca también otros trabajos complementarios como la restauración de la fachada del local y la sustitución de la puerta de entrada.

La Junta reclama ayuda al Gobierno de España

Para asumir la inversión superior a 13 millones, que afecta en buena medida a viviendas de titularidad autonómica gestionadas por la agencia AVRA, como ya informó El Correo de Andalucía, la Junta de Andalucía quiere que el Ejecutivo central aporte recursos y participe en la financiación. Para ello, en agosto dio un paso imprescindible: la delimitación del área de Martínez Montañés como área degradada, la misma fórmula que se ha empleado para otros barrios como el Cerro del Moro en Cádiz.

Con esta medida la Consejería de Vivienda aspira a que la primera fase del plan de rehabilitación presentado con el Ayuntamiento de Sevilla entre en la línea de financiación para la erradicación de la infravivienda y el chabolismo del plan estatal 2022-2025, que finaliza precisamente este año. De ser así, el Ejecutivo central podría entrar a financiar hasta 5.000 euros por familia realojada, el 80% del coste de los derrobios, 15.000 euros por piso rehabilitado, hasta 50.000 euros por cada nueva vivienda o el 80% del presupuesto de las reurbanizaciones y recuperación de los espacios públicos.

La Consejería va a asumir con fondos propios y europeos la primera fase de la intervención centrada en la construcción de 30 nuevas viviendas públicas en un edificio clausurado, rehabilitar otras 80 viviendas (reforma de cocinas y baños, sustitución de redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad y reparación de pavimentos), acometer otras actuaciones en las zonas comunes de 432 viviendas y dotar de nuevos espacios públicos, como instalaciones deportivas. El coste estimado es de cinco millones de euros.

Y la segunda parte, con un presupuesto de más de ocho millones, para la que la Junta de Andalucía busca vías de financiación estatal se centra en los conjuntos cinco y seis de la barriada y consistirá en la construcción de otras 62 viviendas, mediante la intervención integral de tres bloques, actualmente clausurados. En esta fase están previstos también los deribos de los edificios más deteriorados (cuyos habitantes serán realojados) así como una serie de proyectos urbanísticos para transformar los espacios públicos en zonas verdes.