Los Juzgados de Primera Instancia comienzan a llegar a Palmas Altas: "Lo de venir lejos lo asumes, pero ¿cómo funcionamos?"

Una decena de personas aguarda en la parada del Prado la lanzadera que finaliza en la Ciudad de la Justicia de Sevilla este viernes, en torno a las 10 y media de la mañana. El trayecto, sin tráfico, se solventa en unos 25 minutos. La primera parada, en el centro comercial Lagoh, deja prácticamente vacío el coche; solo tres llegan a Palmas Altas. Una de ellas es una funcionaria de los Juzgados de Primera Instancia, que han comenzado esta misma semana su traslado a las nuevas instalaciones del Edificio B. La mujer está enfadada con el cambio, pero no es la única. "Veremos a ver cómo funciona el autobús. Sobre todo, cuando llegue el Black Friday y la Navidad para poder volver, que aquella parada está antes que la nuestra", apunta.

En las puertas de la Ciudad de la Justicia, hay varias quejas. Una procuradora apunta el retraso (todavía más) que va a suponer este traslado a la Justicia. "No quiero hablar que echo sapos y culebras por la boca", dice a El Correo de Andalucía. Un hombre que tenía que firmar un papel en Primera Instancia 12 y que venía de Viapol se ha ido finalmente sin poder hacer nada. "Pagamos nosotros estas cosas", afirma tras el mareo. La procuradora finalmente apunta que la nueva normalidad traerá consigo nuevos retrasos: "Ya hasta lo de venir lejos lo asumes, pero ¿cómo funcionamos? Hay pocas salas de vistas y ya tenemos procedimientos fechados en 2028".

El Edificio B ya está en marcha. La tercera planta este viernes funcionaba con relativa normalidad. Es decir, trabajan entre cajas de mudanzas. Mientras, en la segunda aún se repartían los sitios y la primera aguarda la llegada del resto de Juzgados de Primera Instancia la próxima semana. Unos sitios, por cierto, que están señalados con papeles e incluso hay indicaciones en cartones. Cabe recordar que, en caso de llegar la cartelería con las denominaciones actuales, estas se deberán cambiar para el 1 de enero de 2026, cuando los Tribunales de Instancia sustituyan a los actuales juzgados.

Traslado de los Juzgados de Primera Instancia al Edificio B de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en Palmas Altas / Jorge Jiménez / ECA

Fuentes de la Consejería de Justicia consultadas por este periódico aseguran que la primera semana de traslado se ha completado sin incidencias. Coinciden la mayoría de funcionarios, aunque algunos aún no pueden trabajar por fallos en las conexiones del ordenador o la instalación de programas. También hay quejas por las impresoras. "Que la mía no funciona", dice una mujer a las puertas del edificio B. Otro le resta importancia al tema de las impresoras: "Lo peor es lo lejos que está esto. Por lo demás, todo es normal".

En el ascensor del Edificio B, alguien pregunta por una cafetería cercana. "Está en el sótano. Me han dicho que cierra a las 12. No sé si hoy me dará tiempo a probarla", responde una funcionaria.

Indicaciones en un cartón. / Cedida

Dos millones de euros de inversión

El traslado de los Juzgados de Primera Instancia desde Viapol a Palmas Altas se completará el próximo 13 de noviembre, con el traslado del Primera Instancia 2. En total serán 25 juzgados y unos 380 trabajadores los que harán sus labores a partir de ahora en el Edificio B de la nueva sede. Se sumarán así a los 250 de los Juzgados de lo Mercantil y los 13 de lo Contencioso-Administrativo que se sitúan en el edifico A. Por el momento, ya han completado la mudanza el 1, el 25, el 10, el 19, el 12, el 14, el 15, el 20 y el 31. En las dos próximas semanas se trasladarán el resto. El 15 de noviembre debe estar completado totalmente el traslado y con todos los juzgados en funcionamiento en Palmas Altas.

El inmueble dispone de 11 salas de vistas y zonas de espera en la planta baja, que también tiene su detector de seguridad. En el resto de plantas, se abren paso los despachos, las salas de archivo y la zona de trabajo, ya amueblada con sillas, escritorios, estanterías y cajoneras de distintas dimensiones. Grandes ventanales hacen de estas amplias plantas un lugar agradable. El mobiliario blanco y moderno da sensación de un lugar diáfano y tranquilo.

Los trabajos de adecuación de este edificio han tenido un coste cercano a los dos millones de euros, algo más de lo que ahorrará la Junta al no tener que alquilar los espacios del edificio Viapol, cuyo coste alcanzaba los 1,7 millones de euros al año.

Más autobuses en el futuro

Lanzadera de Tussam en la Ciudad de la Justicia, Palmas Altas. / Jorge Jiménez / ECA

Para llegar hasta aquí, los 600 trabajadores tendrán que utilizar la lanzadera que viaja del Prado de San Sebastián a la Ciudad de la Justicia. Los empleados y ciudadanos que quieran llegar aquí en otra línea deberán andar unos minutos. El otro método que se puede utilizar es el transporte privado. Está previsto igualmente que el metro llegue hasta esta Ciudad de la Justicia. La previsión es 2036. Es decir quedan aún 11 años y el traslado de la Audiencia Provincial (la última de la lista de juzgados trasladados a estos 7 edificios) se debería dar a mucho tardar en 2028.

Cabe recordar además que, una vez completados todos los traslados en 2028, en los terrenos anexos hay que construir nuevos edificios que acogerán el Instituto de Medicina Legal, los de Violencia contra la Mujer y los de Menores. "En total, acabarán siendo más de 130.000 metros cuadrados de equipamiento judicial", señaló José Antonio Nieto, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, en su primera visita a Palmas Altas.

Nieto dijo en aquella visita que ya han tenido una primera toma de contacto con el Ayuntamiento para que aumente el número de líneas de autobús que llegan a Palmas Altas. "El alcalde ya nos ha trasladado que van a incrementarse el número de líneas que van a pasar por la zona, vamos a poner en marcha nosotros también un sistema más específico para funcionarios, para personal judicial, que puedan dar un servicio integral en el conjunto de la ciudad de Sevilla para mejorar en ese aspecto la movilidad".

Los Juzgados de Primera Instancia deben completar su traslado en las próximas dos semanas en el siguiente orden:

3 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 16 y 28.

4 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 11 y 27.

5 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 3 y 5.

6 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia número 4.

7 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 9 y 29.

10 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 13 y 22.

11 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 8 y 21.

12 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 18 y 24.

13 de noviembre de 2025: Juzgado de Primera Instancia número 2.