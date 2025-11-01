La oficina antiaborto de Sevilla impulsada por PP y Vox amanece con pintadas: "Fuera chiringuitos fascistas"

La oficina antiaborto que PP y Vox pusieron en marcha en Sevilla en mayo ha amanecido este sábado con pintadas en su fachada. "Fuera chiringuitos fascistas. Aborto seguro, libre y público", es el mensaje que ha aparecido escrito con grafiti, además de tachar el cartel que ubica que en ese edificio se encuentra la denominada oficialmente Oficina Municipal de Ayuda a la Maternidad.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido quien ha informado en su perfil de Twitter sobre lo sucedido y ha transmitido su "más enérgica condena a este tipo de actos vandálicos". "No se pueden permitir estas actitudes intolerantes. Sevilla siempre ha sido una ciudad respetuosa y así debe seguir siendo", ha escrito el primer edil popular en la red social, acompañando a la publicación la imagen con la pintada.

Desde Vox culpan directamente a la "extrema izquierda representada en el Ayuntamiento de Sevilla". "Ha señalado la Oficina de Ayuda a la Maternidad y a su directora, una empleada municipal. Ellos acosan y apuntan con el dedo y sus esbirros actúan". "Un paso más en la vorágine de odio contra los que no piensan como ellos. Más vamos a trabajar y más ayudas ofrecemos a las mujeres, que para ellos es solo mercancía a la que manipular. Van listos si estos cobardes creen que nos van a amedrentar", ha añadido el grupo municipal en Twitter.

Esta oficina surgió del pacto entre PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2025. Tras el acuerdo, esta agencia municipal se abrió al público el pasado 12 de mayo entre las críticas de hasta 22 colectivos del Consejo Municipal de la Mujer (CMM), que denunciaron que la puesta en marcha de este organismo con dinero público era "una vergüenza y un insulto".

Tras ocho meses en funcionamiento, el Ayuntamiento de Sevilla ha proyectado su continuidad para 2026 en los nuevos Presupuestos. El equipo de Sanz ha destinado para 2026 la misma cantidad que invirtió este año, 165.000 euros. De ese importe, 100.000 están consignados a un "programa de bonos por nacimiento", 15.000 a un convenio con la asociación Provida y los restantes 50.000 euros, al propio funcionamiento de esta agencia antiaborto. La encargada de gestionar todo este dinero seguirá siendo la directora de este centro, María Pastor, excandidata de Vox en varias elecciones anteriores.

Pintadas en la fachada de la oficina antiaborto de PP y Vox en Sevilla / Vox

"Llevo soportando ataques desde el primer día"

La directora de la oficina, María Pastor, también ha publicado un mensaje en Twitter en la misma línea de Vox, señalando a los grupos de izquierda. "Era cuestión de tiempo que atacaran la Oficina de la Maternidad. Vengo soportando los ataques de concejales del PSOE, IU y Podemos desde el primer día. No se han interesado en ningún momento por el servicio que ofrecemos. ¿Debo preocuparme?", ha escrito.

Y Cristina Peláez, portavoz de Vox, ha asegurado que "la izquierda no soporta que exista un servicio municipal de ayuda a las mujeres que lo necesitan. En cada pleno, en cada comisión municipal, vomitan su odio y señalan con el dedo. La primera consecuencia es un ataque a la oficina". "Les haremos responsables a ellos de todo lo que pueda ocurrir en adelante. Eso sí, no vamos a dar un paso atrás en la ayuda que ofrecemos a las mujeres que lo necesitan", ha abundado.

Así funciona la oficina antiaborto de Sevilla

La Oficina de Apoyo a la Maternidad nació en mayo de 2025 y, según aseguró la delegada de Educación, Blanca Gastalver, en la última Comisión de Control y Fiscalización, "ya ha atendido a más de 300 mujeres" en un horario de atención al público, en el número 5 de la calle José María Osborne, de 9:00 a 14:00.

El organismo cuenta con un equipo de trabajo conformado por la propia María Pastor "y un técnico municipal", según aclararon desde el Ayuntamiento a este periódico. En cuanto a la directora, el Consistorio la contrató a dedo el pasado 31 de marzo como "personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial". La retribución que percibe ronda los 50.000 euros brutos anuales, según la tabla salarial correspondiente a su categoría.

PP y Vox, encabezados por José Luis Sanz y Cristina Peláez, presentan de la mano la nueva oficina de atención a la maternidad / Vox

"Esto no es una oficina antinada, es de apoyo a la maternidad. No pretende convencer a nadie de que no aborte, pretende ayudar a mujeres embarazadas con problemas", dijo el alcalde en el pleno ordinario del mes de abril. "Todo lo contrario, apoyar a medidas embarazadas es una medida valiente, necesaria e igualitaria", añadió.

Aunque durante la presentación de esta oficina por parte del primer edil popular y la portavoz de Vox, Cristina Peláez, esta aseguró que "el aborto no es maternidad, es todo lo contrario, es dejar de ser madre. El aborto ya está ofrecido en muchas ocasiones, es de hecho lo único que se ofrece". Y añadió: "Las madres no tienen libertad. Queremos darles libertad y ofrecer otras opciones. Un aborto conlleva que no nazcan niños y queremos que nazcan más niños como sociedad". "Habrá apoyo psicológico para no ver tanto problema. Hemos estado mucho tiempo promoviendo en Sevilla la cultura de la muerte, del aborto, y esto es promover la cultura de la vida", defendió María Pastor.

Tanto PP como Vox han condenado este sábado los actos vandálicos ocurridos esta pasada noche en la fachada de la oficina, si bien la formación de Santiago Abascal apunta directamente a los grupos de izquierda.