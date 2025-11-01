Una oleada de manifestantes 'zombis' parodian por las calles a las "hordas de turistas": "Eso si que da miedo"

Una oleada de manifestantes vestidos de zombis ha tomado en la mañana de este sábado las calles del centro de Sevilla para protestar contra el turismo masivo, parodiando a las "hordas de turistas que avanzan con sus maletas rodantes, sus móviles en alto y sus pisos turísticos a la espalda", y denunciando que "eso sí que da miedo".

La marcha, convocada por la asociación Sevilla para Vivir, bajo el lema Tanto turismo da miedo, ha recorrido el trayecto desde el Arco de la Macarena hasta la Alameda de Hércules, con la participación de unas 250 personas, según ha informado a Europa Press la asociación ciudadana Sevillasemueve, que ha mostrado su apoyo a la iniciativa.

Asimismo, la entidad ha valorado la manifestación como "muy participativa", aunque ha señalado que "quizás el día festivo, con motivo del Día de Todos los Santos, no haya acompañado, ya que mucha gente estaba fuera".

En el manifiesto leído durante la marcha, se ha denunciado que estos "zombis caminan sin rumbo, devorando la ciudad pedazo a pedazo, mientras los vecinos tiemblan, porque lo que realmente da miedo no son los monstruos de Halloween, sino ver cómo desaparece la vida de los barrios".

"Sevilla se está quedando sin alma"

"Detrás de cada zombi con selfie hay una casa que ya no es hogar, un vecindario que se vacía y un comercio que baja la persiana", han subrayado los manifestantes, alertando de que "Sevilla se está quedando sin alma: el turismo masivo y la especulación están expulsando a su gente y convirtiendo la ciudad en un parque temático donde resulta imposible vivir".

Al hilo de lo anterior, han incidido en que "Sevilla se desangra en miles de Viviendas y Apartamentos Turísticos, muchos ilegales, mientras el Ayuntamiento sigue mirando para otro lado, maquillando la herida sin detener la hemorragia". Asimismo, han hecho hincapié en que la capital hispalense "encabeza el ranking estatal de pisos turísticos ilegales, y cada día desaparece una vivienda más para el vecindario".

En este sentido, han señalado que "lo que realmente asusta no son los fantasmas, sino una ciudad vaciada por el turismo". Por ello, han reclamado que "no se pierda ni una vivienda más", exigiendo "una moratoria inmediata para nuevas licencias de Viviendas y Apartamentos Turísticos".

Además, han pedido actuar con "firmeza" contra la ilegalidad de los pisos turísticos, solicitando "inspecciones reales, sanciones efectivas y cierres contundentes". También han reivindicado que las viviendas "vuelvan a ser hogares", promoviendo así "la reversión progresiva de los pisos turísticos a uso residencial".

"No queremos una Sevilla-museo ni un decorado para turistas. Queremos una Sevilla viva, donde tenga cabida su gente, su comercio, su memoria y su futuro", ha concluido, recordando que "sin vecinos no hay ciudad y sin vivienda no hay vida".