Sevilla amanece sin sobresaltos tras una noche de Halloween tranquila

Sevilla ha sobrevivido sin incidentes de gravedad a la noche de Halloween. El teléfono de Emergencias 112 sólo tuvo que activar a los agentes de guardia por peleas de las que no han trascendido heridos y dio el aviso a los servicios sanitarios por las típicas intoxicaciones etílicas de las noches de fiesta como esta.

Una noche tranquila, con mucha actividad en las calles y para la que la capital andaluza se preparó con 260 agentes en las calles y controles durante toda la noche. De igual manera, no se han registrado accidentes de tráfico de gravedad, aunque todavía los servicios de emergencias están recabando los datos de las intervenciones llevadas a cabo durante toda la noche del viernes 31 de octubre a la mañana del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

La noche de Halloween es una de las más complicadas para los servicios de emergencias. La gran concurrencia de gente en las calles y las fiestas organizadas para la ocasión vaticinaban un turno complicado para los turnos de guardia. Por este motivo, desde el Ayuntamiento hispalense se activó un amplio dispositivo de seguridad y prevención, coordinado entre la Policía Local, los Bomberos, Protección Civil y los agentes cívicos, con la finalidad de garantizar el buen desarrollo de esta larga noche de viernes a sábado.

Este operativo, coordinado por el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), llegó a movilizar a más de 500 efectivos entre Policía Local, Protección Civil y Bomberos. Se ha tratado de un operativo que no sólo contemplaba la noche de Halloween en sí, sino la víspera. Los bomberos inspeccionaron desde días previos los locales donde se celebran fiestas, comprobando aforos, extintores y salidas de emergencia.

Por otra parte, un total de 260 agentes de la Policía Local patrullaron las principales zonas de ocio y los barrios de la ciudad durante la noche del 31 de octubre. A esto también se suma la intervención de la Policía Nacional que estuvo realizando controles y un patrullaje similar por las zonas de mayor concentración de personas.

A ellos se sumaron 300 voluntarios de Protección Civil, listos para intervenir ante cualquier incidencia con vehículos equipados con desfibriladores y material de primeros auxilios. Por su parte, los agentes cívicos o serenos patrullaron en 29 zonas de la ciudad desde las 23:00 hasta las 7:00 horas, colaborando directamente con el CECOP y ofreciendo apoyo ciudadano.