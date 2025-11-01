Los tanques de la Alameda y Kansas City: así funciona el arma contra tormentas que llegará a Sevilla Este y Triana

Sevilla cuenta con dos enormes tanques de tormentas que el pasado miércoles se llenaron hasta arriba tras el temporal histórico que dejó a la ciudad sumida en el caos, con centenares de incidencias. Gracias a esta infraestructura, según explicó el alcalde, la capital no se inundó desde primera hora de la mañana. Estos dos depósitos de retención de aguas pluviales, que llegarán en los próximos años a Sevilla Este y Triana, se encuentran en la Alameda de Hércules y Kansas City y son el arma más importante para evitar inundaciones. De hecho, el de Kansas City es el de mayor capacidad de Andalucía.

Un tanque de tormentas tiene como misión retener agua para laminar el caudal a la red de saneamiento con el objetivo de evitar inundaciones de la red de alcantarillado, según describe Emasesa. Es decir, retienen y almacenan los excedentes de agua de lluvia que las alcantarillas no pueden transportar en los días de precipitaciones intensas. Posteriormente, una vez pasada la tormenta, se devuelve el agua almacenada a la red de alcantarillado.

Además de los tanques de tormentas de la Alameda y Kansas City, hay dos en Dos Hermanas (Plaza Félix Rodríguez de la Fuente y calle Miguel Fleta) y otro en el Parque Centro de Alcalá de Guadaíra.

El tanque de tormentas de Kansas City

El depósito de retención de aguas pluviales (DRAP) de Kansas City es "una de las obras de ingeniería hidráulica más emblemáticas de los últimos años, siendo además el depósito de mayor capacidad en Andalucía".

Tiene unas dimensiones de 174 metros de largo, 40 metros de ancho y una profundidad máxima de 9 metros. Su volumen total es de 63.000 metros cúbicos y tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 41.000 metros cúbicos. Para el vaciado del depósito se cuenta con cuatro grupos electrobomba que permiten evacuarlo completamente en algo más de 7 horas.

Interior del tanque de tormentas de Emasesa de Kansas City / Emasesa

Este tanque fue construido en 2019, tras una inversión que superó los 16 millones de euros, y es controlado desde el centro de control de Emasesa, por lo que no es necesaria la presencia de personal operario en las propias instalaciones de Kansas City durante los episodios de lluvia.

El tanque de tormentas de la Alameda de Hércules

El de la Alameda de Hércules, construido en 2009 con una inversión próxima a los 2 millones euros, tiene una planta circular de 25 metros de diámetro, una profundidad de 25 metros y un volumen de explotación de 11.500 m3. Explica Emasesa que "este depósito tiene la particularidad de que su vaso de retención era el antiguo recinto de la estación de metro de la Alameda, ejecutada en los años 70, por lo que ha permitido poner en valor esta infraestructura en desuso como elemento antiinundación de una cuenca vertiente importante, con graves problemas históricos de drenaje y sin otro tipo de solución viable".

Tanque de tormentas de la Alameda de Hércules / Emasesa

La evacuación del agua recogida se hace con dos bombas sumergidas, de una potencia de 75 kW cada una y un caudal de bombeo de 125 litros por segundo también cada una.

Dos nuevos tanques en Sevilla Este y Triana

Los tanques de tormentas de la Alameda de Hércules y Kansas City servirán como referencia para los dos que el alcalde, José Luis Sanz, ha anunciado que se construirán en Carretera Amarilla y Blas Infante, además de buscar nuevas ubicaciones para más.

El de Carrereta Amarilla es un proyecto ya redactado hace más de cuatro años que nunca se llegó a ejecutar, el cual requerirá una inversión de 75 millones de euros y está a la espera de fondos europeos. Y el de Blas Infante (Triana-Los Remedios) está en estudio y necesitará una inversión de 25 millones de euros. Además, también se estudia la construcción de un nuevo colector, en el Tamarguillo, que supondrá destinar hasta 100 millones de euros.

En el caso de las tres futuras infraestructuras que pretende reactivar el Gobierno de Sanz, según el alcalde están llamadas a aliviar las inundaciones en la zona de Montes Sierra de Sevilla Este, en el Cerro del Águila y en Tiro de Línea. En esta última ubicación explicaba el regidor hispalense que ya se han iniciado obras en las calles Utrera y Sanlúcar, "que es donde se producen las inundaciones".