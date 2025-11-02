Arranca el juicio contra una mujer y su amante por asesinar al marido de ella en Dos Hermanas

Un jurado popular enjuicia desde este lunes a un hombre y una mujer acusados de asesinar en noviembre de 2021 a un vecino de la localidad sevillana de Dos Hermanas, hechos por los que la Fiscalía pide 25 años de cárcel para ella, esposa de la víctima, y 20 para él, amigo del fallecido y "amante" de la acusada.

El juicio comenzará este 3 de noviembre en la Audiencia de Sevilla, con la constitución del jurado y las alegaciones previas, mientras que los testigos declararán los días 4, 5 y 6; los peritos, el 10, y los acusados -ambos en prisión provisional desde el 14 de enero de 2022-, el 11, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Ministerio Público solicita 25 años de prisión para la esposa por asesinato con agravante de parentesco y 20 para su cómplice, además de una indemnización conjunta de 255.130 euros a la familia del fallecido.

Según la Fiscalía, la acusada mantenía desde hacía años una relación sentimental "oculta" con el otro procesado, amigo íntimo de la víctima, de 43 años. Ambos habrían decidido matar al marido el 5 de noviembre de 2021, considerando que este obstaculizaba su relación amorosa.

Esa noche, tras salir con su esposo a un bar y aprovechar su embriaguez, la mujer se coordinó con su amante para llevarlo a un descampado, donde, mientras uno lo sujetaba, el otro le golpeó en la cabeza con un objeto pesado, impidiéndole defenderse.

Después huyeron en el coche del fallecido y, horas más tarde, la mujer encendió su móvil y le envió un mensaje para fingir normalidad. La víctima fue hallada al día siguiente aún con vida, pero murió el 11 de noviembre por un traumatismo craneoencefálico severo. La Fiscalía sostiene que ninguno de los acusados presentaba alteraciones psíquicas que afectaran a su capacidad mental.