Esta ciudad andaluza tiene uno de los cascos antiguos más grandes de Europa: con cuatro kilómetros cuadrados repletos de historia y belleza

Andalucía cuenta con el casco antiguo más grande de toda España y uno de los de mayor extensión de Europa, repleto de monumentos, plazas y calles empedradas en su interior. En concreto, este enclave que se ha convertido en uno de los mejor conservados y de mayor tamaño de todo el continente es el centro histórico de Sevilla, con casi cuatro kilómetros cuadrados de cultura, historia y patrimonio.

De ese modo, la capital hispalense ha logrado ocupar un lugar destacado en la geografía internacional no solo por la belleza de su centro, la armonía de su patrimonio o los reflejos de civilizaciones pasadas que se puede encontrar en cada uno de sus rincones, sino por tener el casco histórico más grande de todo el país con 3,9 kilómetros cuadrados de superficie.

El casco histórico de Sevilla, uno de los más extensos de Europa

Este centro está compuesto por doce barrios que se encuentran protegidos por la antigua muralla almohade de la localidad, que aún continúa presente en algunas partes de la capital, y que se han convertido en visita obligada para los amantes de la riqueza monumental al albergar las principales joyas de la ciudad.

Catedral de Sevilla / Francisco J. Domínguez

De ese modo, esta zona alberga los tres monumentos declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la Catedral de Sevilla, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, tres enclaves imprescindibles que no puede perderse ningún visitante a su paso por la capital.

Calles y plazas con encanto en el casco histórico de Sevilla, el más grande de España

Pero, además, este casco histórico también acoge enclaves tan destacados como la Plaza de Santa Cruz, la Casa de Pilatos, la Basílica de La Macarena o el Museo de las Bellas Artes, entre otros. Y mientras se visitan cada uno de estos lugares, los sevillanos y turistas pueden disfrutar del entramado de calles serpenteantes y empedradas que componen el centro, sus plazas con encanto y sus barrios con personalidad propia, como la Judería o San Bartolomé.

Vista del Archivo de Indias. / El Correo

A estos lugares de interés se suman los mercados sevillanos, sus bares de tapas, tiendas tradicionales y entornos patrimoniales que hacen del casco histórico de Sevilla no solo uno de los más grandes de Europa, sino de los que mayor riqueza histórica y monumental atesoran en su interior.