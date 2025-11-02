La Fiesta del Cine vuelve a Sevilla esta semana con entradas a 3,50 euros: estas son las salas donde comprarlas

Regresa una nueva edición de la Fiesta del Cine a nivel nacional, con entradas a 3,50 euros en algunos de los cines adheridos en cada ciudad de España. En el caso de Sevilla, son varias salas las que participan esta semana en esta oferta de tickets más baratos de lo habitual. Habitualmente los precios se sitúan en torno a los ocho euros y con este evento bajan durante cuatro días específicos, aunque pueden subir con las proyecciones 3D o VIP.

Con este evento, organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos, la Federación de Cines de España y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales , con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine, la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos y ESCAC, se busca mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.

En concreto, del 3 al 6 de noviembre se podrán comprar estas entradas a menor precio en seis cines de Sevilla capital y casi una decena más repartidos por la provincia. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de los cines adheridos y también por Internet sin tener que registrarse previamente. La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzó el miércoles 29 de octubre.

Cines en Sevilla adheridos a la Fiesta del Cine

Para poder disfrutar de la Fiesta del Cine esta semana en Sevilla las entradas a 3,50 euros solo se pueden canjear en las salas de estos cines:

MK2 Cinesur Nervión (18 salas).

(18 salas). Odeón Multicine Plaza de Armas (6 salas).

(6 salas). UCC Avenida 5 Cines (5 salas).

(5 salas). Multicines Los Arcos (11 salas).

(11 salas). Cine Cervantes (1 sala).

(1 sala). Cineápolis Utrera (9 salas).

(9 salas). Cinesa de Camas (12 salas).

(12 salas). Cine Yelmo Lagoh (11 salas).

(11 salas). MK2 Cinesur Los Alcores de Alcalá de Guadaíra (12 salas).

(12 salas). Al Andalus Bormujos (15 salas)

(15 salas) Cineápolis Dos Hermanas (9 salas)

(9 salas) Cineapolis Way de Dos Hermanas (7 salas).

(7 salas). Artesiete Écija (6 salas)

(6 salas) UCC Metromar de Mairena del Aljarafe (12 salas).

Cartelera de cines de Sevilla de esta semana

Esta semana en los cines de Sevilla hay estrenos como Los Tigres de Alberto Rodríguez, Cuerpos locos de Ana Murugarren, A pesar de ti de Josh Boone, Super Charlie de John Holmberg, Monsieur Aznavour de Mehdi Idir, Regreso al Futuro (40 aniversario) de Robert Zemeckis y Esa cosa con alas de Dylan Southern.

Se mantienen también otras películas como Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, La cena de Manuel Gómez Pereira, Black Phone 2 de Scott Derrickson, Together de Michael Shanks, Springsteen: Deliver Me From Nowhere de Scott Cooper, La novia cadáver (20 aniversario) de Tim Burton, Tom y Jerry: Aventura en el tiempo de Zhang Gang, El cautivo de Alejandro Amenábar, La Deuda de Daniel Guzmán, Una batalla tras otra de Paul Thomas, Expediente Warren: El último rito de Michael Chaves o Frankenstein de Guillermo del Toro.